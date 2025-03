Arcidosso, Uomo con il cane cade in un dirupo salvato dai Pompieri

Arcidosso: Nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Arcidosso sono intervenuti per il recupero di un uomo che, insieme al proprio cane, era caduto in un dirupo di circa 10 metri di altezza. L’animale, per cause ancora in fase di accertamento, è scivolato nel dirupo trascinando con sé il padrone, che ha riportato ferite nella caduta. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, con il coinvolgimento dell’elicottero del Nucleo e di un elicottero dei Vigili del Fuoco di Arezzo, valutando l’eventuale necessità di un recupero con verricello.





Sul posto, oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco di arcidosso, è intervenuta anche la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Grosseto e l’elicottero Pegaso 1 da Firenze. Le operazioni di recupero del cane apparentemente incolume,con tecniche SAF sono state condotte in sicurezza e hanno permesso di portare in salvo l’animale, mentre l’uomo è stato verricellato da Pegaso 1 dopo che personale VF e sanitario lo ha stabilizzato e posizionato su barella toboga.

L’uomo, dopo essere stato tratto in salvo, è stato trasportato in ospedale per la valutazione dei traumi subiti.