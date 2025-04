Calcio. Delegazione Provinciale Figc. In programma le due ultime partite amichevoli

Giovedì e venerdì 3 e 4 aprile

Grosseto: Giovedì e venerdì 3 e 4 aprile, la Delegazione della Provinciale Figc, ha in programma le due ultime partite amichevoli per allestire le squadre per partecipare al Torneo delle Province riservato alle categorie Giovanissimi 2011 ed Allievi 2009, organizzato dal Comitato Regionale della Figc.

Grosseto: Continua l’attività delle Rappresentative Provinciali della Delegazione Figc di Grosseto presieduta da Agide Rossi, che prenderanno parte alla manifestazione organizzata dal Comitato Regionale della Figc presieduto da Paolo Mangini, denominata “XXXIV Trofeo Toscana” e XII Torneo Regionale “Marco Orlandi” riservata alle categorie Giovanissimi 2011 ed Allievi 2009, delle Rappresentative Provinciali.





I due selezionatori Pietro Magro, che seguirà la Rappresentativa “Giovanissimi 2011” e Fabio Ciavattini quella degli “Allievi 2009”, insieme alla commissione tecnica, da settimane stanno visionando su tutti i campi della nostra Provincia, i calciatori che al termine dei vari stage e delle gare amichevoli, formeranno le due rappresentative per partecipare alla manifestazione regionale che inizierà mercoledì 2 aprile, mentre le Rappresentative Provinciali della nostra Provincia inizieranno ufficialmente mercoledì 9 a Paganico incontrando i pari età della Provincia di Arezzo.

Le ultime due partite amichevoli verranno giocate, per quanto riguarda gli “Allievi 2009” del selezionatore Fabio Ciavattini, giovedì pomeriggio 3 aprile a Campagnatico contro i pari età del Grosseto allenati da Lamberto Tognotti, mentre per quanto riguarda i “Giovanissimi 2011” affidati alle cure di Pietro Magro, disputeranno una gara amichevole venerdì 4 aprile all’impianto sportivo di Casa Mora di Castiglione della Pescaia contro la formazione dei Giovanissimi 2011 della Pro Soccer allenata da Roberto Picardi.

Questi i convocati dalla Commissione Tecnica per quanto riguarda i Giovanissimi 2011, che si dovranno trovare sul suddetto impianto sportivo di Castiglione della Pescaia venerdì 4 aprile alle 15: Brando Landini ed Edoardo Picchianti (Argentario), Dario Alexandru Dumitrescu (Giovanile Amiata), Emanuele Tropi e Nicholas Lenzini (Invictasauro), Lorenzo Caccialupi (Manciano), Davide Ercolini, Davide Manuguerra, Isak Abdulai e Lorenzo Benocci (Orbetello), Mattia Cipolloni (Pro Soccer), Davide Perrino (Roselle), Gabriel Santi, Mattia Zaccariello, Mattia Palmieri e Francesco Nodi (Follonica Gavorrano), Raffaele Sorrentino, Niccolò Baraldi, Dorian Uritescu e Pietro Ginanneschi (Grosseto).

Questi invece i convocati dalla commissione Tecnica riguardo gli Allievi 2009 che si dovranno trovare il giorno prima, giovedì 3 aprile alle 15 presso l’impianto sportivo di Campagnatico;

Mirko Schiano e Davide Fanciulli (Argentario), Giacomo Bagnoli e Raffaele Della Volpe (Atletico Maremma), Alessio Kopshti, Stefano Fusini e Federico Galbiati (Invictasauro), Alessio Delle Donne (Follonica Gavorrano), Leonardo Tompetrini (Marina), Davide Galloni (Nuova Grosseto Barbanella), Pietro Rinaldi (Aurora Pitigliano), Lorenzo Offarelli, Maikol Clases, Riccardo Visalli e Alex Postiferi (R,oselle), Filippo Cinelli, Luca Di Fraia, Tommaso Lenzi e Nicolò Vongher (Grosseto).

Gli atleti convocati delle due Rappresentative dovranno presentarsi muniti di abbigliamento sportivo, tuta della società di appartenenza, una maglietta, pantaloncini e scarpe da gioco e, solo per questa convocazione, i giocatori dovranno presentarsi muniti di copia del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica in corso di validità, nel caso che le Società di appartenenza non lo avessero inviato a questa Delegazione, e un documento di identità, in caso contrario i calciatori non possono partecipare.

Fanno parte delle due rappresentative, oltre naturalmente al Delegato Provinciale della Figc Agide Rossi, che è il responsabile, i dirigenti Enrico Silli e Manrico Lucchetti, il segretario Claudio Pepi e il medico Claudio Pagliara e naturalmente anche dai selezionatori tecnici Pietro Magro per i Giovanissimi 2011 e Fabio Ciavattini per gli Allievi 2009.

Il Delegato Provinciale Figc Agide Rossi, ringrazia le Società Campagnatico e Pro Soccer Lab per aver messo a disposizione il loro impianto sportivo.

Le Rappresentative della Delegazione Provinciale Figc di Grosseto sono state inserite in un girone abbastanza “complicato”, insieme a Siena, Arezzo, Prato e Firenze, con quest’ultime due in modo particolare che hanno giocatori che militano in società che partecipano tutte ai campionati Regionali ed Elite. La manifestazione inizierà mercoledì 26 marzo, la Rappresentativa Grossetana osserverà il turno di riposo e giocherà la prima partita interna mercoledì 9 aprile contro i pari età della Delegazione di Arezzo sull’impianto “Uzielli” di Paganico con inizio alle 15,30 con la Rappresentativa “Giovanissimi 2011 e a seguire la seconda partita con gli Allievi 2009.