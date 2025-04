Cecina: Bau Beach alle Gorette: avviso pubblico per l'affidamento della gestione

Cecina: Il Comune di Cecina ha pubblicato un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse per la gestione della spiaggia con servizio dedicato agli animali, "bau beach", alle Gorette a partire dalla stagione estiva 2025 e con scadenza in data 31/12/2026, prorogabile per un'ulteriore annualità.

Le domande dovranno pervenire entro il giorno 11 aprile 2025 alle ore 10:00 attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana START.

Per maggiori informazioni consultare l'AVVISO PUBBLICO pubblicato sul sito del Comune di Cecina e nella sezione Amministrazione Trasparente.