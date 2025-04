Sarteano: aperte le iscrizioni all’asilo nido, torna la possibilità regionale dei “nidi gratis”

Aperte le iscrizioni al Nido d’Infanzia “La Locomotiva” fino al 28 aprile; le famiglie avranno la possibilità di usufruire dell’iniziativa regionale “Nidi Gratis”.

Sarteano: Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Nido d’Infanzia "La Locomotiva" di Sarteano per l’anno educativo 2025/2026. Fino al 28 aprile 2025, le famiglie interessate potranno presentare domanda per l’assegnazione dei posti disponibili o che si renderanno tali.

Il servizio accoglie bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi e offre da sempre un ambiente sicuro e stimolante per la crescita e l’apprendimento. Il Nido è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 17:00, con la possibilità di due modalità di frequenza: quella antimeridiana con pranzo o quella pomeridiana con pranzo.

Le attività educative per l’anno 2025/2026 inizieranno il 1° settembre 2025 e termineranno il 30 giugno 2026. Il calendario prevede la chiusura durante le festività riconosciute.

Anche per l’anno educativo 2025/2026 le famiglie potranno usufruire dell’iniziativa regionale "Nidi Gratis", che offre un importante sostegno economico per abbattere i costi della retta. Il contributo è assegnato sulla base della situazione economica familiare certificata tramite modello ISEE, che dovrà essere presentato contestualmente alla domanda di ammissione o comunque entro l’avvio del servizio.

L’assessore all’istruzione Lucia Mancini commenta: “I Nidi d’Infanzia hanno una enorme valenza socio-educativa, non solo perché aiutano i piccoli a migliorare la socializzazione, a sviluppare competenze linguistiche e capacità di apprendimento, ma anche perché facilitano la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, favorendo la maggiore partecipazione dei genitori, e soprattutto delle donne, al mercato del lavoro. L’amministrazione comunale di Sarteano è orgogliosa di poter offrire questo tipo di servizio alle famiglie, che anche per l’anno 2025/2026 potranno essere favorite nell’accesso in virtù dell’iniziativa regionale “Nidi Gratis”, che mira a coniugare l’elevata qualità dei servizi educativi per l’infanzia con la più ampia accessibilità da parte delle famiglie”.

Per ulteriori informazioni e per scaricare la modulistica necessaria, è possibile rivolgersi agli uffici comunali o consultare il sito web del Comune di Sarteano.