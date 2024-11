ARCI Puglia organizza il “Mundial_IT -Tour in Circolo”, la tappa di Grosseto il 9 novembre

Grosseto: ARCI Puglia organizza il “Mundial_ITA - Tour in Circolo 2024”, portando sui palchi dei Circoli ARCI i Mundial, il trio salentino che mescola tradizioni e modernità in un viaggio musicale travolgente! La band, composta da Carmine Tundo, Roberto Mangialardo e Alberto Manco, è nata dalla necessità di sperimentare un percorso sonoro che affonda le radici nella musica popolare pugliese, per poi spingersi fino alle nuove frontiere dell’elettronica. Con suoni che abbracciano la pizzica, la taranta e le sonorità mediterranee, i Mundial portano sul palco una fusione unica di tradizione e world music, reinterpretata con un'energia contagiosa. Ogni concerto è un’esperienza immersiva, che celebra le radici musicali del Sud Italia e le trasforma in un dialogo universale, capace di unire le persone attraverso il ritmo e la danza. Dopo aver pubblicato il loro album d’esordio “Scercule” e, due anni dopo “Culacchi”, la band ha continuato a raccogliere consensi grazie a un’attività live serrata ed esplosiva. Il loro stile unisce strumenti della tradizione, come il mandolino, i tamburelli e le tammorre, con l’elettronica moderna e i suoni campionati dal paesaggio pugliese, creando un ponte sonoro tra passato e futuro.

Grazie al progetto "Per chi Crea", sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla SIAE, i Mundial portano avanti il loro laboratorio sonoro e visivo, arricchito dalla ricerca sulle storie popolari della Puglia. Questo viaggio musicale li ha portati non solo a calcare i palchi di tutta Italia, ma anche a esibirsi a livello internazionale. Il “Mundial_ITA - Tour in Circolo 2024” attraverserà l’Italia, toccando dieci Circoli ARCI, luoghi di aggregazione, cultura e socialità. Ogni serata sarà un’occasione per scoprire e vivere la magia della musica dal vivo dei Mundial, che trasportano il pubblico in un universo musicale in cui passato e futuro si incontrano, creando qualcosa di nuovo e inaspettato. Sabato 9 Novembre faranno tappa nello storico circolo Arci Khorakhanè per una serata scoppiettante che si inserisce all’interno della programmazione di questo fine 2024 e che vedrà tanti ospiti importanti. Lasciati travolgere dal sound irresistibile del trio pugliese e vivi la musica con i Mundial! Il calendario completo delle date del tour nei Circoli ARCI è il seguente: 09 novembre - Grosseto (GR) - ARCI Khorakhanè.

Le illustrazioni del tour sono curate dall'artista Emanuela Bellisario, che ha saputo tradurre visivamente l'anima vibrante di questo progetto”, termina la nota.