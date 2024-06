Attualità Archivio dell'ufficio Anagrafe: al via il percorso per l'esecuzione del servizio di custodia, 10 giugno 2024

Grosseto: Avviato l'iter per l'esecuzione del servizio di custodia, movimentazione e gestione dell'archivio dell'ufficio Anagrafe dell'Amministrazione comunale di Grosseto, attualmente situato nei locali di via Saffi. Un intervento necessario dettato dalla prevista demolizione e successiva ricostruzione del compendio immobiliare ivi locato, come stabilito dal programma Pinqua.

L'archivio dell'ufficio Anagrafe, che comprende 840 metri lineari di pratiche dal 1971 ad oggi, sarà, dunque, affidato a un servizio esterno specializzato per un periodo di tre anni. L'operazione è stata ritenuta necessaria per garantire la sicurezza e l'accessibilità della documentazione durante i lavori di riqualificazione urbana. Restano garantiti i servizi di copie e consultazione.



