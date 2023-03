Apre i battenti la Simona Chelli Academy, una scuola di toilettatura e grooming

Dopo trent’anni di lavoro nel settore e numerosi premi vinti, la titolare della Toilette Niagara dà vita a una nuova impresa, rivolta ad aspiranti operatori e ai padroni degli amici a quattro zampe



Grosseto: Ha aperto i battenti domenica 5 marzo la Simona Chelli Academy, una vera propria scuola di grooming e toilettatura di cani e gatti. “Ho sempre sognato di diventare parrucchiera per cani – racconta Simona – e adesso, dopo trent’anni di lavoro nel settore, centinaia di corsi di formazione in Italia e nel mondo, la partecipazione ad altrettante gare, sono riuscita, finalmente, ad aprire la mia scuola a Grosseto”. L’Academy si trova in via della Pace 5 a poche centinaia di metri dalla Toilette Niagara, attività che Simona ha avviato nel 1995, punto di riferimento per tanti amanti degli amici a quattro zampe.

“Sono entrata in questo mondo ormai più di trent’anni fa, ho avuto molte soddisfazioni, che hanno raggiunto l’apice con la vittoria, nel 2015, del campionato del mondo di toilettatura, e ho formato decine di toilettatori in diverse parti del mondo: insegnare mi appassiona e con l’Academy ho deciso di mettere a sistema le mie competenze, non solo per altri aspiranti professionisti, ma anche i per i padroni di cani e gatti”. Per gestire bene un amico a quattro zampe serve, secondo Simona Chelli, anche avere una cultura legata alla cura e al benessere dell’animale: “Tanti piccoli accorgimenti permettono all’animale di vivere più in salute, ma anche a noi professionisti della toilettatura di lavorare meglio, con minore disagio per il nostro ‘cliente’ a quattro zampe e in minore tempo. Per questo nella nostra nuova accademia faremo anche corsi per amanti degli animali che non vogliano, necessariamente, partecipare a gare o aprire un’attività”.

Alla Academy, quindi, saranno organizzati corsi di formazione per chi desidera intraprendere il mestiere di toilettatore, che si articoleranno su otto settimane di attività per piccoli gruppi, ma anche seminari specifici su alcuni temi, rivolti principalmente ai padroni e utili per il mantenimento dei loro animali da compagnia.

Sono previste anche attività per alunni provenienti da altre parti del mondo, visti i numerosi contatti e l’esperienza che Simona Chelli ha raccolto in questi anni di carriera.

Al suo fianco, in questa nuova avventura, saranno Dalila Carpinelli ed Elisa Bartolini, due ex allieve di Simona, che fanno parte anche della squadra di toilettatura, che vanta quindici persone.

“In questi ultimi anni è molto cambiato l’approccio agli animali come cani e gatti– racconta Simona -. Spesso sono veri e propri componenti della famiglia, perché rispondono a bisogni profondi, come quello appunto di compagnia. Di contro il mercato non è molto regolamentato e spesso alcune razze o tipologie di cani, che richiedono attenzioni e cure particolari, diventano ‘di moda’: la gestione, in questi casi, prevede anche alcune competenze da parte del padrone”. La scarsa regolamentazione di alcune aree del mercato, come il mancato riconoscimento ancora della categoria professionale dei toilettatori, è forse l’unico piccolo freno all’entusiasmo e all’energia di Simona che, chiaramente, oltre a seguire i corsi nella sua Academy, continuerà a gestire il negozio di via Corridoni.

“Facciamo i nostri auguri di buon lavoro a Simona Chelli, che è nostra associata dal 1995, anno in cui ha aperto la sua attività – d La formazione e la professionalizzazione sono fondamentali in tutti i lavori artigianali e crediamo che questa nuova attività sia molto importante per la città di Grosseto e non solo”.