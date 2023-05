Grosseto: E’ stato approvato il bilancio 2022 di Sistema Srl, la società in house del Comune di Grosseto che eroga servizi pubblici ai cittadini, alle imprese e all'Amministrazione comunale. Nonostante le difficoltà degli ultimi anni legate alla pandemia, all’incremento generalizzato dei prezzi, all’aumento del costo del personale e dei tassi di interesse, la società presenta conti in ordine a garanzia di stabilità per il medio e lungo periodo.

Infatti, al 31/12/2022, risulta avere un patrimonio netto di oltre 12 milioni di euro. Il fatturato si compone anche dei servizi commerciali come i parcheggi, il noleggio degli impianti pubblicitari, i servizi funebri ed il campeggio. A fronte di questi dati Sistema rappresenta l’asset più importante del Comune.

“Ci tengo a complimentarmi con il Direttore Alberto Paolini, con il Presidente Mauro Peruzzi Squarcia e con tutto il personale di Sistema Srl per gli ottimi risultati ottenuti – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – La società ha generato, al netto dei crediti, un utile di gestione di 13.000€, ovvero un sostanziale pareggio di bilancio, che rappresenta l’obbiettivo economico finanziario richiesto dalla nostra Amministrazione.”

Dimostrano grande entusiasmo e gratitudine anche il direttore Alberto Paolini e il presidente Maurizio Peruzzi Squarcia :“Cogliamo l’occasione per ringraziare il nostro “socio”, rappresentato dal Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sempre presente a sostegno delle iniziative della società, ma mai invasivo nelle scelte gestionali .”