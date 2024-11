Attualità Apicoltura, usciti i bandi per interventi strutturali per 500mila euro 3 novembre 2024

Apicoltura, sono usciti i bandi per interventi destinati alla lotta alle malattie, al ripopolamento apistico, alla razionalizzazione della transumanza e all’acquisto di macchinari e sistemi di gestione delle produzioni realizzati dagli apicoltori. Le risorse messe a disposizione per il periodo 2024/2025, che si conclude il 30 giugno 2025 ammontano a 500mila euro e si potranno presentare domande per accedere ai contributi a partire dal 4 novembre fino al 20 dicembre. “Contiamo di riuscire a finanziare totalmente le domande presentate, come nella scorsa campagna – ha detto la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi - tenuto anche conto che siamo riusciti ad anticipare l’adozione degli atti rispetto alle scorse campagne. E’ essenziale dare il massimo sostegno al settore che sta attraversando un momento particolarmente complicato, soprattutto per il ciclo meteorologico anomalo che ha influito negativamente sui periodi di fioritura e sull’attività delle api". I bandi concorrono al Progetto Giovanisì, Progetto specifico finalizzato all’autonomia delle imprese condotte da imprenditori di età compresa fra i 18 e i 40 anni. E' pertanto possibile reperirli, oltre che nelle pagine istituzionali dedicate alla zootecnia, anche su https://giovanisi.it/faccio-impresa/ Seguici



