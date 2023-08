Aperture straordinarie dei centri trasfusionali della Asl Toscana sud est

Progetto di incentivazione alla donazione del sangue e soprattutto del plasma



Grosseto: Parte da oggi il Progetto della Asl Toscana sud est per promuovere la donazione del sangue e soprattutto del plasma. I 13 centri trasfusionali distribuiti nelle province di Grosseto, Siena e Arezzo incrementeranno la disponibilità per chi vuole donare grazie a delle aperture extra, in aggiunta a quelle ordinarie.

Sebbene questa estate le persone abbiano continuato a donare e si siano registrate minori carenze, più si dona, più vite possono essere salvate. Anche a fronte della spinta ministeriale, e di criticità di raccolta che ancora si rilevano a livello regionale e nazionale, la Sud est ha deciso di potenziare l'attività dei Centri Trasfusionali, aderendo alla richiesta di una maggiore sensibilizzazione alla donazione in particolare di plasma, di cui c'è minore disponibilità rispetto al sangue. In tutta l’Azienda, nel 2023, c'é stato un aumento lieve e uniforme delle donazioni di sangue e di plasma. In particolare, si registra una moderata crescita delle donazioni di plasma, Solo nel 2023, sono state raccolte, in tutte le Strutture Trasfusionali della Sud est, più di 32.300 unità di sangue intero e di emocomponenti.

Ecco i giorni e gli orari delle aperture straordinarie:



Provincia di Grosseto

Ospedale Misericordia – lunedì pomeriggio, 14-17

Follonica – giovedì pomeriggio, 14-18

Ospedale di Castel del Piano, apertura di domenica, a partire dal 24 settembre, 8-11.30.

Provincia di Siena

Ospedale di Nottola – apertura di domenica, 8-12

Ospedale Campostaggia – aperture di domenica, 8-12

Provincia di Arezzo

Arezzo, Bibbiena, Sansepolcro, Cortona, Valdarno – apertura domenicale a partire dal 10 settembre, 8-12

Bibbiena, Sansepolcro e Cortona – apertura di un pomeriggio a settimana da concordare con le associazioni. La disponibilità della domenica sarà comunicata con anticipo via via.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i centri di riferimento ai seguenti numeri:

Grosseto - 0564 485235

Siena - 0578 713261 Nottola, 0577 994702 Campostaggia

Arezzo - 0575 255283.

Si ricorda che la donazione è un atto volontario e gratuito. Possono donare tutti coloro che hanno età compresa tra i 18 e i 70 anni, peso corporeo superiore ai 50 chili, buono stato di salute. Una valutazione più approfondita del medico stabilisce se sussistono tutte le condizioni necessarie. “Questa estate, per la prima volta dopo anni, gli ospedali della Regione Toscana non sono stati costretti a rinviare gli interventi chirurgici per mancanza di emocomponenti - spiega Pietro Pantone, responsabile area dipartimentale Medicina trasfusionale - Questo risultato è il frutto della generosità dei donatori di sangue ed emocomponenti, di un lavoro costante e incessante dei Professionisti e dall’eccellente collaborazione con le Associazioni di Volontariato che hanno saputo tenere sempre alta l’attenzione dei donatori.

La nostra Azienda, ben sapendo dell’importanza che rivestono i farmaci derivanti dal plasma donato, ha voluto che i nostri Centri Trasfusionali aumentassero, fino al 31 dicembre 2023, l’offerta di posti a disposizione dei donatori. La sintonia con le Associazioni di Volontariato di zona ha permesso, poi, di programmare aperture mirate dei Centri Trasfusionali, in modo che quest’ultime fossero cucite sui reali bisogni dei donatori. Invito, pertanto, tutti i donatori a rivolgersi alle proprie Associazioni di riferimento e alle Strutture Trasfusionali di zona per sapere con precisione quali saranno le giornate e gli orari di apertura aggiuntiva. Ringrazio anticipatamente tutti i donatori di sangue che vorranno venire a trovarci durante le aperture straordinarie, i Professionisti che ci stanno mettendo dedizione, professionalità e amore, e tutte i Volontari delle Associazioni di Volontariato, che, con il loro lavoro silente, costante e prezioso, permettono di riempire le agende delle nostre Strutture Trasfusionali”.