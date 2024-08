Aperto il bando per la prova di ammissione ai corsi di laurea triennali delle Professioni sanitarie

A Grosseto i corsi in: Infermieristica, Fisioterapia, Tecniche di laboratorio biomedico, Logopedia, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia.



Domande fino al 26 agosto (ore 12). Procedura online

Grosseto: Sono aperte le iscrizioni alla prova di ammissione ai corsi di laurea triennali delle Professioni sanitarie dell’Università di Siena per il prossimo anno accademico 2024-2025.

A Grosseto si terranno i corsi in: Infermieristica (51 posti e 4 per studenti extra UE), Fisioterapia (10 posti), Tecniche di laboratorio biomedico (10 posti); corsi che si svolgono anche a Siena ed Arezzo; e in Logopedia (6 posti) e in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (15 posti); che si tengono anche a Siena.

A Siena si terrano anche i corsi in: Dietistica, Igiene dentale, Ortottica e assistenza oftalmologica, Ostetricia, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.

Per iscriversi alla prova di ammissione è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o titolo di studio conseguito all’estero dopo almeno 12 anni di scolarità.

La procedura online, da effettuarsi secondo le istruzioni indicate dal bando, sarà aperta fino al 26 agosto alle ore 12 sulla Segreteria online, accessibile dal portale dell’Università di Siena. Entro la stessa data occorre effettuare il pagamento del contributo. Successivamente verrà pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova di ammissione, che si terrà il 5 settembre a Siena.

Tutte le informazioni sui posti, sulle modalità di presentazione della domanda e sul sostenimento della prova, sono consultabili nella sezione del portale dedicata ai corsi a numero programmato, dove sono pubblicati anche gli altri bandi in scadenza: www.unisi.it/corsi-numero-programmato.