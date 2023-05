Aperte le iscrizioni per il servizio estivo rivolto ai bambini da 3 a 14 anni

CoeSo in collaborazione con il Comune attiva i servizi nel capoluogo ed in tre frazioni

Roccastrada: Sono aperte le iscrizioni per il servizio estivo rivolto ai bambini nella fascia di età compresa tra 3 e i 14 anni. Il servizio, in analogia a quanto fatto nell’ultimo anno, sarà svolto in due turni nei mesi di luglio e di agosto (1° turno dal 3 al 31 luglio e 2° turno dal 1 al 31 agosto) e si svolgerà nelle aree a verde e nelle strutture messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale, rispettivamente in Roccastrada capoluogo e nelle frazioni di Ribolla e Sassofortino.

Il servizio prevede il “tempo pieno” per due giorni a settimana; infatti verrà effettuato su 5 giorni (dal lunedi al venerdi) con orario antimeridiano dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi e con orario dalle ore 8.30 alle ore 16.30 nei giorni di martedi e giovedi. Sarà rivolto ad un numero massimo di bambini pari a 60 per ogni turno, suddivisi per ogni località in gruppi di circa 20 minori. Nelle giornate lunghe sono previste, esclusivamente per i partecipanti di età ricompresa tra i 6 e i 14 anni, quattro escursioni al mese di cui due presso uno stabilimento balneare e due presso il parco di San Martino o presso aziende agricole del territorio.

COME FARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: La domanda di iscrizione, completa di ogni documentazione e comprensiva del pagamento della quota di compartecipazione, deve essere presentata esclusivamente attraverso procedura informatica on line. Questo il link per l’iscrizione: : https://www.comune.grosseto.it/coeso/DomandeServizi/ Sul sito internet del Comune di Roccastrada è possibile reperire l’avviso pubblico contenente tutte le informazioni per l’iscrizione.

Per ulteriori informazioni contattare il referente del servizio tel. 0564 561244 email: r. toticchi@coesoareagr.it nei seguenti giorni di apertura al pubblico:

• Martedì ore 15:00/18:00

• Mercoledì ore 8:00/14:00

• Venerdì ore 8:00/14:00.

Date scadenza iscrizioni: I° Turno entro il 9 Giugno 2023; II° Turno entro il 7 Luglio 2023.

“Ripartono anche per quest’anno i servizi estivi per bambini e ragazzi che per il nostro comune costituiscono un’esperienza piuttosto rodata e particolarmente apprezzata dai bambini e dalle loro famiglie – queste le parole dell’assessora alle Politiche Educative e Istruzione Elena Menghini; anche per la prossima estate proponiamo due giorni lunghi di tempo pieno sia per cercare di venire incontro alle esigenze delle famiglie che per fornire un servizio migliore ai bambini e ragazzi; quest’anno, in un’ottica di offrire un servizio più completo, abbiamo voluto arricchire la proposta con nuove esperienze che i ragazzi potranno effettuare spostandosi per quattro volte per ogni turno per andare al mare o al Parco di San Martino oppure in aziende agricole del territorio. Confidiamo sulla consueta risposta in termini di partecipazione da parte delle famiglie alla luce delle positive esperienze del recente passato”.