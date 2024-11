Anziani, Confcooperative Toscana Habitat: “Popolazione over 60 cresce ogni anno"

Il presidente Tatò a Urbanpromo: “Istituzioni, associazioni, cooperative chiamate a dare risposte nuove a esigenze nuove. Una di queste è il senior housing”

Firenze: “La popolazione che ha superato i 60 anni d’età cresce ogni anno di più. Insieme a questo, si è rotto nel frattempo il meccanismo dell’assistenza familiare, perché i figli e i nipoti sono spesso costretti a spostarsi dalle loro città natali per motivi di lavoro. Il Senior Housing nasce proprio per rispondere all’esigenza di tutela delle fasce più anziane”.

A dirlo è stato Alessandro Tatò, presidente di Confcooperative Toscana Habitat, a margine di Urbanpromo, la cui 21esima edizione è iniziata oggi all’Innovation Center di Firenze e andrà avanti fino all’8 novembre.

“Davanti a questi fenomeni - ha detto Tatò - serve una risposta che non sia più episodica, come è stata in passato. Rispetto a questi fabbisogni, dobbiamo mettere in campo un’azione strutturata: è quello che noi stiamo cercando di fare, ma serve unire le forze tra tutti gli attori chiamati in causa, associazioni, istituzioni, istituti privati”.

A Firenze gli esempi non mancano, come il Senior housing aperto nei mesi scorsi dal Consorzio Fabrica con il sostegno della Fondazione Cr Firenze a Novoli.

“La città si muove decisamente in queste direzioni e noi cooperative siamo chiamate, insieme ovviamente alle istituzioni pubbliche, a rispondere alle nuove esigenze”, ha concluso Tatò.