Antonio D'Urso premiato a Roma come Ambassador della sanità italiana

Redazione Grosseto: Il Direttore Generale della Asl Tse Antonio D'Urso è stato premiato a Roma nell’ambito del 2° Open Meeting dei Grandi Ospedali come “Ambassador della sanità italiana”. Questo titolo viene conferito ai leader del settore sanitario che si impegnano attivamente per promuovere l'innovazione, favorire la collaborazione e creare sinergie al fine di far evolvere l'intero sistema sanitario per migliorare l'assistenza sanitaria e la ricerca medica, riflettendo così i valori e lo spirito del sistema sanitario pubblico. Insieme alla Asl Tse sono stati premiati l’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. “Accanto ad un grande Ospedale c’è il governo fondamentale del territorio - ha commentato il dg D'Urso durante la premiazione -. Questo riconoscimento ne è la dimostrazione. Infatti le grandi Aziende Ospedaliere come quelle premiate oggi possono fare il bene il loro lavoro di alta specialità solo integrando le loro risposte con quelle del territorio”. Seguici





