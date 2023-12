Anpi Grosseto stigmatizza partecipazione Giani evento organizzato da consulta dei senatori del regno

Grosseto: "Il Comitato Provinciale "Norma Parenti" dell'ANPI di Grosseto stigmatizza la partecipazione di Eugenio Giani all'evento organizzato dalla "consulta dei senatori del regno", residuo di un passato discutibile e distante dalle conquiste democratiche concretizzate nella nostra Carta Costituzionale.



Al Presidente della Giunta Regionale si tiene inoltre a rammentare il grande coinvolgimento di popolo che ebbe la scelta repubblicana nel Referendum Istituzionale del 2 Giugno del 1946 in grado di segnalare, inequivocabilmente, la capacità delle cittadine e dei cittadini toscani di avere e preservare memoria delle responsabilità della monarchia.

Responsabilità ventennali evidenziate nel complice sostegno al regime ed alla dittatura fascista, come avvenuto proprio nella tenuta pisana di San Rossore dove il re sabaudo diede il via libera alla promulgazione delle ignobili leggi razziali", conclude Luciano G. Calì, presidente ANPI Grosseto, comitato Provinciale "Norma Parenti"