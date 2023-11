Anniversario, il Rotary Club Amiata compie un anno

Amiata: Ad un anno dalla sua nascita il Rotary Club Amiata inizia la sua attività a pieno ritmo sia all’interno del mondo rotariano che nel territorio amiatino nel quale ci auguriamo diventi presto un attore di primo piano. Sabato 18 novembre alle ore 10.30 nella Sala Consiliare del Comune di Castel del Piano, Il Club sponsorizza un evento per le scuole superiori dell’Amiata.

Si parlerà della Bibbia Amiatina, il notissimo Codex Amiatinus, vale a dire la più antica redazione latina della Bibbia in forma completa ad oggi conosciuta, stesa tra il 679 e il 716 d. C. dalla traduzione diretta di San Gerolamo. Codex che per secoli è stato il Libro di riferimento per la Chiesa nella sua storia. L’originale, proveniente dall’Abbazia di Abbadia San Salvatore, si trova a Firenze presso la Biblioteca Laurenziana e l’unica copia in formato “facsimile” ne ha preso il suo posto ad Abbadia, ed è quella che sarà presentata nella giornata evento di sabato.

Saranno presenti, oltre alle locali autorità civili e religiose, il Prof. Cristiano Palla, dirigente scolastico dell’ISIS polo Amiata Ovest e la Dott.ssa Manuela Vestri, titolare de La Meta Editore che ha realizzato la preziosa copia , la quale verrà dunque mostrata e raccontata. “E’ come abbiamo detto il primo passo in questo territorio di un’organizzazione, il Rotary, diffusa a livello mondiale che si basa sullo sviluppo di rapporti interpersonali intesi come opportunità di servizio, nonché su elevati principi etici nell’attività professionale e nei rapporti di lavoro e sulla comprensione, tolleranza e pace tra i popoli mediante una rete internazionale di professionisti ed imprenditori uniti da questi comuni obiettivi”, conclude il presidente Marco Farmeschi.