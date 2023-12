Anna Maria Schimenti presidentessa del Circolo Bocciofilo del Parco delle Crociere di Orbetello

Orbetello: Si, nei giorni scorsi alla presidenza del Circolo Bocciofilo del Parco delle Crociere di Orbetello è stata eletta la dottoressa Anna Maria Schimenti e sono stati scelti i nuovi consiglieri nelle persone di Anna Maria Gori, Graziella Pesenti, Carlo Ciani e Mauro Gori, nomina della presidentessa festeggiata dai maestri di danze argentine Tiziana Pagliuca e Sergio Santi e loro allievi lo scorso mercoledì 13 dicembre alla Polisportiva di Orbetello scalo.



Anna Maria Schimenti è "musa" della poesia e della prosa ha scritto i libri "Nel cuore di Orbetello", "Baci", "La vita che cambia" e l'ultimo "Io, Anna" è una raccolta di poesie in cui l'autrice mostra quella parte nascosta della sua interiorità suggerendo emozioni e sensazioni scaturite dal suo vissuto e costituisce un diverso approccio ai temi che le sono cari già presenti nei suoi precedenti lavori dando loro immediatezza e essenzialità. Anna Maria Schimenti vive a Orbetello è laureata in Letteratura Italiana e Comunicazione dei Mass Media all'Università Roma Tre, ha ottenuto riconoscimenti nazionali di poesia e narrativa collabora con la Croce Rossa Italiana della Costa d'Argento ed è della "famiglia" della Marina Militare per aver sposato un suo appartenente. E’ una brava ballerina, tanguera e attrice teatrale. La scorsa estate ha ricevuto dal comandante Daniele Busetto il blazer Artemare Club "no gender gap". Mari calmi e venti favorevoli alla presidentessa Anna Maria Schimenti del Circolo Bocciofilo di Orbetello nello svolgimento del suo mandato da parte di tutto Artemare Club!