Andri Frischknecht trionfa all’Argentario

Filippo Fontana conserva la maglia di leader della classifica generale

Monte Argentario: Arrivo a braccia al cielo per Andri Frischknecht (Scott-Sram MTB Racing Team), vincitore della seconda tappa di Internazionali d’Italia Series. Lo svizzero ha imposto il proprio ritmo nella parte centrale della gara, tagliando il traguardo in solitaria. Sul podio con lui Filippo Fontana (CS Carabinieri Cicli Olympia), secondo, e Tobias Steinhart (Team Dowe Simplon), terzo.

“La gara è andata bene. Nei primi giri ho avuto qualche difficoltà con il fango, che si attaccava al cambio e alle ruote, ma quando ha iniziato a piovere le condizioni sono migliorate e ho potuto aumentare il ritmo,” racconta Andri Frischknecht. “Sono soddisfatto di questa vittoria, è sempre bello vincere! So di aver lavorato bene durante l’inverno e questo risultato mi dà grande fiducia per le prossime gare.”

Categoria Open

Filippo Fontana (CS Carabinieri Cicli Olympia) si è portato in testa al gruppo dal primo giro. Un’ottima partenza, vanificata però da una foratura nella terza tornata che ha permesso a Frischknecht di prendere il comando. Da quel momento, lo svizzero ha incrementato il vantaggio ad ogni passaggio, chiudendo con oltre tre minuti su Fontana e più di cinque su Steinhart. Con il secondo posto, l’azzurro consolida la sua leadership nella classifica generale.

“Ero partito bene nei primi due giri, poi ho avuto qualche problema meccanico.” spiega Filippo Fontana. “Dopo la foratura, le mie sensazioni non erano più ottimali e ho preferito gestire la corsa per difendere la seconda posizione. Giornate così possono capitare, ma l’importante era accumulare punti per mantenere la maglia di leader. Missione compiuta.”

Categoria U23

Gara di testa tra gli Under 23 per Tommaso Ferri (BCL Team) che ha preso il comando fin dal primo giro, inseguito dai due atleti del Team Sogno Veneto, Marco Betteo e Martino Zavan. Grazie alla vittoria di oggi, Ferri conquista la maglia di leader della classifica generale.e racconta: “Sono riuscito a trovare subito il ritmo giusto e ho fatto la scelta giusta per quanto riguarda gli pneumatici da montare. Mi sentivo bene, peccato per la foratura nell’ultimo giro, che mi ha fatto perdere il podio assoluto tra gli Open. Nonostante questo, sono riuscito a resistere e a portare a casa la vittoria tra gli U23. Per la prima volta in stagione ho avuto ottime sensazioni e sono davvero felice di questo risultato.”





Nonostante le condizioni meteo avverse, il sindaco di Porto Santo Stefano, Ing. Arturo Cerulli, si dice entusiasta e sottolinea l’impegno dell’amministrazione per l’evento: “Questo per noi è stato un grande investimento, in cui crediamo fortemente. Apprezziamo moltissimo il lavoro svolto per portare questa manifestazione nel nostro territorio, anche se purtroppo oggi il tempo non è stato dalla nostra parte. Sono estremamente soddisfatto di quanto realizzato, siamo abituati ad organizzare ormai da anni la granfondo, che attira sempre tantissimi partecipanti. Investire nel ciclismo significa per noi investire anche nel territorio, non solo nelle gare. L’Argentario è infatti ricco di percorsi ciclabili ed è fondamentale per noi attrarre sempre più cicloturisti.”

Un entusiasmo condiviso anche da Chiara Orsini, Assessore comunale al Turismo e allo Sport, che conferma: “Parlo a nome di tutta l’amministrazione nel dire che abbiamo fortemente voluto questa manifestazione fin da quando ci è stata proposta. Sono particolarmente attenta a queste iniziative perché la mia delega comprende il turismo sportivo, che considero una forma di turismo preziosa. Un evento come questo ha un impatto concreto, rappresenta un’occasione unica per far conoscere il nostro territorio e incentivare i cicloturisti a tornare. Speriamo che il seme piantato quest’anno cresca e si trasformi in qualcosa di ancora più importante per il futuro. Il team organizzativo ha svolto un lavoro straordinario e siamo davvero soddisfatti del risultato ottenuto.”

Mentre gli Internazionali d’Italia Series danno appuntamento alla prossima tappa a Nervesa della Battaglia il 31 maggio, l’evento di Argentario prosegue domani con una giornata ricca di gare. I master saranno i primi a scendere in pista alle 9:00, seguiti dagli esordienti che prenderanno il via alle 11:00. A seguire, la categoria giovanile femminile sarà protagonista alle 13:00, mentre gli allievi chiuderanno la giornata di competizioni a partire dalle 14:30.