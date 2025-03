Grosseto: Torna il 3° meeting internazionale di biliardo sportivo

Grosseto: Il Comune di Grosseto rinnova la sua collaborazione con l’Asd Accademia Grosseto per ospitare il 3° meeting di biliardo sportivo, un evento internazionale che ogni anno porta nella città toscana atleti di altissimo livello. L’edizione di quest’anno avrà come protagonisti ben tre campioni del mondo: Andrea Ragonesi, David Martinelli e Matteo Gualemi, che sfideranno i migliori atleti in gare emozionanti.

L’appuntamento è fissato per il 19 luglio, a partire dalle 14 in via Zircone. Per tutti i dettagli dell’evento, sarà convocata una conferenza stampa il 15 luglio alle 11.30 in Municipio.

“Per la terza volta siamo contenti di poter ospitare un evento di tale prestigio - commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna - che darà alla nostra città l’opportunità di conoscere meglio il biliardo sportivo e di avvicinarsi a una disciplina di alto livello”.

Entusiasta anche l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi che afferma: “Questa manifestazione rappresenta un’importante occasione per promuovere Grosseto a livello internazionale, valorizzando sia lo sport che il nostro territorio”.