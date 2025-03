Andrea Vendrame vince la terza tappa della Tirreno Adriatico. Filippo Ganna rimane in Maglia Azzurra

Colfiorito (Foligno): Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team) ha vinto la terza tappa della Tirreno Adriatico Crédit Agricole, la Follonica-Colfiorito (Foligno) di 239 km. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) e Romain Grégoire (Groupama-FDJ) hanno chiuso rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) rimane in Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale.

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Andrea Vendrame ha dichiarato: "È stata una tappa molto dura a causa delle condizioni meteo. Ho controllato gli uomini di classifica e nel finale sapevo di avere una buona condizione per provarci, e alla fine la vittoria è arrivata. Avevo segnato questa tappa tra i miei obiettivi, ma non ero sicuro che fosse davvero adatta a me. Abbiamo anche grandi ambizioni con Johannes [Staune-Mittet] per la classifica generale di questa Tirreno Adriatico".

ORDINE D'ARRIVO

Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - 239 km in 6h28'25", alla media di 36.919 km/h Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) s.t. Romain Grégoire (Groupama-FDJ) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) a 22" Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) a 29"