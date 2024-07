Andrea Laganga tra i "Top 25 Butcher in the World"

E’ stato scritto un altro un pezzo di storia per l’Italia della macelleria



Grosseto: E' con grande orgoglio che annunciamo il ritorno del nostro macellaio Andrea Laganga nella sua amata Maremma, dopo la partecipazione alla competizione mondiale World Butcher Wars tenutasi nel Regno Unito lo scorso fine settimana. Insieme al suo collega Gianni Giardina - che rappresentava la Sicilia - Andrea ha portato l'Italia della macelleria a nuovi livelli di eccellenza.





Sebbene il podio sia stato conquistato dall'australiano Brett Laws, campione già in carica, Andrea Laganga ha raggiunto un traguardo straordinario, posizionandosi tra i 25 migliori macellai del mondo.

La Nazionale italiana macellai, con Andrea Laganga e Gianni Giardina, ha saputo distinguersi grazie al proprio stile unico basato sulla tradizione artigianale e sulla ricerca accurata di ingredienti di prima scelta. Durante l'intera competizione il Made in Italy ha ricevuto un grande apprezzamento da parte del pubblico e dei colleghi provenienti da tutto il mondo, suscitando curiosità, fiducia e stupore.

"Al di là del grande riconoscimento 'BEST BUTCHER in THE WORLD' - dichiara con emozione Andrea Laganga - per noi l'essere italiani è un onore che si fa sentire e non viene secondo a nessuno. Pur non salendo sul podio, siamo entrati a far parte dei grandi, e questo non è poco”. Continua Laganga: ”Desidero ringraziare di cuore la mia famiglia, la mia prima squadra, che mi ha allenato e sostenuto durante questi mesi di studio e preparazione, dandomi l'incredibile opportunità di realizzare questo sogno. Un grazie speciale va ai miei due angeli custodi di adozione maremmana, l'artista grafica Dominga Tammone, creatrice delle grafiche fatte a mano per l'esposizione, e il 'poeta del legno' Marco Celeghin, l'artigiano di Roccastrada che ha creato i pregiati piatti su cui ho esposto le mie preparazioni utilizzando il legno grezzo. Desidero ringraziare anche il mio collega Gianni Giardina con cui ho condiviso questa entusiasmante esperienza … e tutti coloro che sono stati vicini a noi e hanno sofferto insieme a noi: amici, parenti, conoscenti e soprattutto i colleghi della Nazionale italiana macellai, che ci hanno sostenuto minuto dopo minuto. Un ringraziamento speciale e doveroso va anche agli sponsor che ci hanno accompagnato e reso tutto possibile".





I due macellai sono stati tra i primi europei a sfidare un circuito già collaudato solamente in Australia e Nuova Zelanda. Consapevoli di affrontare una sfida avversa non per competenza ma per consuetudine, Laganga e Giardina hanno scelto di portare avanti la tradizione italiana anziché adeguarsi al cibo su cui la giuria e la competizione sono abituate. In contrasto con le preparazioni degli avversari a base di wurstel, i nostri macellai hanno scelto di portare in Gran Bretagna eccellenze nostrane come il tartufo, olio extravergine d'oliva, Tuscan Gin e l'insuperabile pecorino maremmano. Questa scelta è stata dettata principalmente dalla volontà di preservare la propria professionalità e territorialità ma anche quella di essere autentici e fedeli rappresentanti di quell'italianità in cui la maestria con il coltello e lo studio delle materie prime rimangono le basi del mestiere.

Laganga e Giardina hanno voluto raccontare la splendida Italia presentando i prodotti tipici della loro terra, lavorati al momento con tecniche di pura essenza artigianale. Come afferma Laganga: "...vi posso assicurare, l'Italia ha solo da insegnare!".





Nonostante l'assenza dal podio, questa esperienza rimane comunque un momento straordinario in cui il Made in Italy continua a stupire, dimostrando ancora una volta che i nostri butchers sono dei veri artisti della carne. Questi riconoscimenti internazionali, per chi di mestiere fa il macellaio, valgono molto di più di un primo posto o di un semplice podio. Infatti entrare nel ranking dei migliori macellai del mondo è un grande risultato certamente per Andrea Laganga ma anche per tutta la categoria dei macellai italiani. Questo traguardo rappresenta un'ulteriore conferma della professionalità, della maestria e dell'eccellenza che caratterizzano i nostri professionisti del settore.

Andrea Laganga e Gianni Giardina hanno dimostrato che la tradizione italiana e l'amore per i prodotti artigianali possono fare la differenza anche in una competizione internazionale. La loro scelta di portare in Gran Bretagna i sapori autentici dell'Italia ha suscitato ammirazione e apprezzamento tra il pubblico e i colleghi provenienti da tutto il mondo.

Questo successo è il risultato del duro lavoro, dello studio approfondito e della passione che Andrea Laganga e Gianni Giardina hanno dedicato alla loro professione. Sono diventati ambasciatori della macelleria italiana, portando in alto il nome dell'Italia e dimostrando che il Made in Italy è sinonimo di qualità, artigianalità e tradizione.