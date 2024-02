Ancora una sconfitta per la formazione dell’Hockey Roller Grosseto

Grosseto: Terza sconfitta stagionale per la formazione dell’Hockey Roller Grosseto, società satellite del Circolo Pattinatori, nel campionato under 23. I ragazzi di Fabio Bellan si sono dovuti arrendere, sulla pista di via Mercurio, alla corazzata Pumas Viareggio, allenata da Mirko Bertolucci (11-2 il finale). Il quintetto grossetano è riuscito a stare in partita per i primi 15 minuti poi i viareggini hanno preso il largo. Michele Pesavento porta in vantaggio la formazione versiliese al 4' e dopo appena 15 minuti secondi Matteo Faelli realizza il momentaneo 1-1. Passano tre minuti e Michele Pesavento porta avanti nuovamente i Pumas. Giabbani fallisce il rigore del 2-2, poi gli ospiti volano poi fino alle 5-1, prima del secondo goal grossetano firmato da Dario Casini a 3’22 minuti dalla fine del primo tempo.

Chiusa la prima frazione sopra 7-2, i ragazzi di Bertolucci hanno proseguito a confermare la loro superiorità nella ripresa fino all’ 11-2 finale. E il bottino poteva essere sicuramente più pesante senza una serie di straordinarie parate di Tommaso Bruni, che nel finale di match ha lasciato il posto a Irace. Da segnalare che i grossetani hanno giocato per mezz’ora senza uno dei giocatori migliori, Mattia Giabbani espulso a 5’48 dall’intervallo. Prossimo impegno per il team di Bellan il 17 marzo in casa contro la Rotellistica Camaiore. In classifica, Pumas e Sarzana hanno sei punti; Camaiore a 3; Roller Grosseto fermo a zero.

Roller Hockey Grosseto-Pumas Viareggio 2-11

ROLLER GROSSETO: Bruni, Irace, Montomoli, Giusti, Faelli, Giabbani, Casini, Burroni. All. Fabio Bellan (nella foto).

PUMAS VIAREGGIO: Mechini, Filippo Poletti, Michele Pesavento, Bottarelli, Cinquini, Francesco Poletti, Rugani, Giovanni Pesavento, Pezzini, Carrieri. All. Mirko Bertolucci.

ARBITRO: Daniele Moretti.

RETI: nel p.t. 3’23 M. Pesavento, 3’38 Faelli, 6’48 M. Pesavento, 13’43 Pezzini, 14’56 M. Pesavento, 20’27 Carrieri, 21’38 Casini, 21’46 M. Pesavento, 23'31 M.Pesavento; nel s.t. 1’49 Cinquini, 6’08 Pezzini, 13’06 Bottarelli, 19’08 Cinquini.