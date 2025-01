Ancora trofei per le giovanili del Follonica Hockey

Follonica: Con i campionati fermi per le festività natalizie le squadre delle giovanili del Follonica Hockey hanno partecipato ai tornei organizzati come tutti gli anni in questo periodo, portando a casa ottimi risultati. L'U11 guidata da Franco Polverini domina il torneo di Scandiano vincendo tutte le partite nel girone di qualificazione contro Grosseto, Camaiore, Scandianese e Novara. Proprio contro il Novara i piccoli bianco/azzurri si sono aggiudicati il trofeo in finale battendo la formazione lombarda per 4 a 2.

Al Trofeo del Ponte organizzato dal Bassano 1954 hanno partecipato sia l'U13 che l'U15 ottenendo ottimi risultato. I ragazzi dell'U13 guidati da Michele Achilli hanno fatto en plein sconfiggendo le compagini di Bassano, Bassano Women, dei francesi Veiron e per ultimo il Novara conquistando la coppa dei vincitori. Ottimo risultato anche per l'U15 guidata da Fabio Bellan che si arrende solo alla formazione veneta del Breganze per 2 a 0 sconfiggendo invece CGC Viareggio, Bassano e i francesi del Veiron conquistando la medaglia d'argento, Trofeo che continua a arricchire la bacheca di questi ragazzi.

EVERGREEN FOLLONICA U11: Emma esposito, Rosadini Valerio, Croci Diego, Samuele nerozzi, Orlandini Samuele, Zini Edoardo (Correggio) e Munari Luca (Correggio). All. Franco Polverini

SUNNY HILL U13: Leonardo Bonriposi, Pietro Galoppi, Alessandro Barracani, Federico Azzempamber, Nicholas Bacci, Niccolò Tarassi, Mirco Biagini, Francesco Esposito. All. Michele Achilli

BLUOPTIK FOLLONICA U15: Andrea Asta, D'Agostino Leonardo, Niccolò Moda, Matteo Tonarelli, Cristian Donati, Massimo Stoduto, Vuole Rocceri, Lorenzo Cornacchini (HC Castiglione). All. Fabio Bellan