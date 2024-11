Analisi e proposte sulla Sanità ospedaliera e territoriale nell'Area Vasta Sud Est. Il Convegno

Grosseto: Una giornata importante quella del 7 novembre con il convegno promosso dalla UIL FPL che si svolgerà nella sala Pegaso della Provincia di Grosseto in Piazza Dante a partire dalle ore 15:00.

Una giornata importante per fare il punto sulla sanità e i servizi dell’Area Vasta Sud Est e in particolare su quelli afferenti l’area grossetana che si presenta particolarmente complessa per le proprie caratteristiche territoriali.

L’apertura dei lavori sarà curata da RITA LONGOBARDI – segretario UIL FPL NAZIONALE, cui seguiranno i saluti e gli interventi dei segretari confederali di Toscana, PAOLO FANTAPIÈ e Grosseto FEDERICO CAPPONI. Poi sarà la volta del saluto delle autorità e degli invitati, tra cui LIMATOLA FRANCESCO, Presidente Provincia di Grosseto, FABRIZIO ROSSI, deputato Fratelli d’Italia e MARCO SIMIANI, deputato Partito Democratico.

Introdurrà i lavori SERGIO LUNGHI, segretario generale UIL FPL Area Vasta Sud Est ed a seguire la relazione di LUCIANO FEDELI, responsabile sanità Area Vasta UIL FPL Sud Est.

Seguiranno poi una serie di interventi dei sindaci dei comuni sedi di presidi sanitari e presidenti delle zone socio sanitarie, tra i quali parlano ANTOFRANCESCO VIVARELLI COLONNA, presidente CoeSo Società della Salute, GIOVANNI GENTILI, presidente Articolazione Zonale Colline dell’Albegna, MATTEO BUONCRISTIANI, sindaco comune di Follonica e sede del distretto delle Colline Metallifere, IRENE MARCONI – sindaco comune di Massa Marittima sede ospedale Colline Metallifere, ANDREA CASAMENTI, sindaco comune di Orbetello sede del presidio ospedaliero di Orbetello e CINZIA PIERACCINI, sindaco comune di Castel del Piano sede ospedale Amiata Grossetano.

Dopodiché sarà la volta di professionisti, di rappresentanti della Regione Toscana e delle associazioni. Già in programma gli interventi di ANDREA ULMI, consigliere regionale Toscana e vicepresidente commissione sanità, DONATELLA SPADI – consigliera regionale Toscana e vicepresidente commissione sanità, NICOLA DRAOLI, presidente Ordine degli Infermieri provincia di Grosseto, CLAUDIO COSIMO PACELLA, medico di medicina generale, ANDREA SANTINI – responsabile Terzo Settore UIL FPL GROSSETO e FABRIZIO VALLEGGI – responsabile medici UIL FPL Toscana Sud Est.

Il dibattito sarà aperto prima delle conclusioni in una giornata dalla quale emergeranno non solo ne analisi del sindacato ma anche e soprattutto le proposte da parte della UIL FPL Toscana Sud Est.

Le conclusioni saranno affidate a FLAVIO GAMBINI, segretario regionale UIL FPL Toscana.

È previsto l’intervento dell’assessore alla Sanità della Regione Toscana Simone Bezzini.

Moderatore e coordinatore degli interventi il giornalista Giancarlo Capecchi.