Amministrative. Sandro Poli presenta la propria candidatura a Sindaco di Massa Marittima

“Io candidato civico e indipendente, con me il centro riformista e il centrodestra moderato”

Grosseto: Oggi a Grosseto Sandro Poli ha presentato alla stampa la propria candidatura a Sindaco di Massa Marittima per le prossime elezioni di giugno. Nel nuovo scenario politico che si delinea a Massa Marittima, emerge con forza la lista civica "L'Alternativa per Massa", guidata dal candidato Sindaco Sandro Poli. Questa lista, caratterizzata da un approccio aperto e inclusivo, ha ottenuto il sostegno del centrodestra moderato e del centro riformista, consolidando così un'ampia base di appoggio che comprende Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Udc e Italia Viva.





“Voglio sottolineare – ha dichiarato Sandro Poli - l'importanza di aver unito le forze civiche e quelle politiche per perseguire un progetto di sviluppo per Massa Marittima. Mi propongo come rappresentante dei valori e delle aspirazioni di tutti i cittadini, compresi coloro che si sentono delusi dall'attuale amministrazione. La mia visione è chiara: rilanciare Massa sia dal punto di vista economico che sociale”.

Tra gli obiettivi prioritari di Sandro Poli c'è il rilancio dell'economia locale e il potenziamento del tessuto sociale della città. Poli si impegna a promuovere progetti innovativi e a valorizzare le numerose realtà attive nel volontariato, con l'obiettivo di instaurare una collaborazione proficua con il Comune. Particolare attenzione è riservata anche al settore della sanità, con Poli che evidenzia la necessità di riportare il Distretto socio sanitario nelle Colline Metallifere, al fine di garantire la continuità del Presidio ospedaliero Sant'Andrea. Il candidato Sindaco si impegna a tutelare le istituzioni educative, il commercio locale e a promuovere l'espansione e la modernizzazione del settore turistico nell'arco dell'anno.

Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti delle forze politiche, Roberto Berardi per Forza Italia, Daniele Brogi per la Lega e Franco Lippi per Italia Viva, che hanno sottolineato come l’appoggio a Poli sia totale, anche in virtù delle sue indiscusse doti di esperienza e competenza.

La lista civica "L'Alternativa per Massa", guidata da Sandro Poli, si propone come la proposta più credibile e autorevole, un'efficace risposta alle sfide e alle necessità della città, puntando su un approccio inclusivo, propositivo e orientato al benessere collettivo dei cittadini di Massa Marittima. Il prossimo appuntamento è fissato a Massa Marittima per sabato 27 aprile alle 17 sotto le Logge, dove Poli si presenterà alla cittadinanza per illustrare il suo programma e ascoltare le esigenze dei cittadini.