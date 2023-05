Amministrative, Pastorelli: "La nostra battaglia in difesa dell’acqua"

“Una seria politica a difesa dell’ambiente, vero patrimonio inestimabile per un territorio come il nostro, non può prescindere da una gestione seria ed oculata delle risorse idriche".



Magliano in Toscana: "Le conseguenze dovute al cambiamento climatico hanno reso infatti la mancanza cronica di acqua una delle principali emergenze sociali ed ambientali con cui dover necessariamente fare i conti a partire dai prossimi mesi", afferma Mirella Pastorelli – candidata a sindaco di Magliano per la lista “Pronti per cambiare”.





"Sarà preciso dovere della futura giunta quello di attivarsi fin da subito per mettere in opera la realizzazione di nuovi invasi e definire un sistema virtuoso per l’accumulo e l’utilizzo di acqua piovana. Quest’ultima potrà essere infatti utilizzata per il funzionamento dei bagni pubblici e per l’irrigazione delle aree destinate a verde pubblico. Un intervento di questo tipo, però, perché possa dirsi risolutivo, dovrà andare di pari passo con un’azione congiunta di riduzione e contenimento degli sprechi. In questo senso andrà effettuata una corretta mappatura della rete idrica, praticando interventi mirati laddove emergano chiare situazioni di dispersive.

Per risolvere la problematica alla radice e raggiungere un livello di copertura capillare sull’intero territorio rispetto alle richieste di approvvigionamento, ci impegneremo ad effettuare degli interventi mirati, funzionali all’obiettivo di garantire ad ogni utenza, e per qualunque tipologia d’uso, il corretto e adeguato apporto di acqua. Per la zona di San Crescenzo, ad esempio, insieme alle consigliere Nadia Fedeli e Doriana Melosini, siamo riuscite, a suo tempo, a spostare ben € 90.000, arrivando ad accantonare oggi circa 200.000,00 euro da investire in un progetto realizzato ad hoc e che consentirà alla zona di superare, finalmente, problematiche relative alla mancanza cronica di acqua. Realizzeremo inoltre uno studio di fattibilità al fine di ripristinare l’ex fontanile di Via del Madonnino, e quindi di mettere in sicurezza l’intera area, attuando il pieno recupero della risorsa idrica. Infine ci attiveremo affinché il Lago di Poggio Perotto, importante riserva idrica del nostro territorio, possa diventare una grande arteria di irrigazione per soddisfare il fabbisogno di acqua della zona che si estende dal comune di Magliano fino a San Donato.

Senza l’acqua qualunque idea di sviluppo di un territorio vocato in prevalenza alle attività agricole e di allevamento sarà condannata inesorabilmente a rimanere nel libro dei sogni e non porterà alcun valore aggiunto nei prossimi anni ad un territorio che invece, da troppo tempo, chiede in tal senso delle risposte concrete e risolutive”, conclude Mirella Pastorelli – candidata a sindaco di Magliano per la lista “Pronti per cambiare”)