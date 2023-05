Grosseto: Seggi chiusi per le amministrative 2023 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale. In Maremma erano chiamati al voto i cittadini di Castell'Azzara, Gavorrano, Magliano in Toscana, Monte Argentario e Semproniano.

Affluenza in leggero calo rispetto la precedente tornata elettorale.

Questi i dati nel dettaglio.





(fonte dati Ministero Interno - elezioni.interno.gov.it)