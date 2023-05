Amministrative. Gavorrano risparmio e produzione di energia per un nuovo futuro

Gavorrano: "Risparmiare e produrre energia. La situazione nazionale e internazionale impone a tutte le comunità di avviare rapidamente delle scelte che intervengano sui consumi e sulla capacità produttiva decentrata dell’energia", afferma Stefania Ulivieri, candidato Sindaco di Gavorrano



"Le nostre strutture pubbliche dovranno “consumare meno” ed essere d’esempio alla collettività. Già lo abbiamo fatto nel palazzo comunale, alla scuola primaria di Bagno di Gavorrano e presso la scuola dell’infanzia del Grilli, presto anche a Caldana e lungo tutte le strade, implementeremo l'impianto della piscina di Bagno, ma il percorso dovrà interessare tutte le attività pubbliche. La nuova tecnologia consente di installare sistemi che abbattono radicalmente i consumi senza diminuire la qualità, la visibilità, il funzionamento delle attrezzature.

L’energia a chilometro zero è il secondo passo che abbiamo previsto di attuare. Il modello sono le Comunità Energetiche Rinnovabili che intervengono sulle strutture pubbliche e sostengono l’indipendenza energetica delle famiglie utilizzando proprietà pubbliche e private.

“Una Comunità Energetica è un’associazione che produce e condivide energia rinnovabile, per generare e gestire in autonomia energia verde a costi vantaggiosi, riducendo nettamente le emissioni di CO2 e lo spreco energetico. Ne possono far parte semplici cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni, piccole e medie imprese”. Servono scelte chiare e concrete da parte del Comune per facilitare la nascita di una rete che attrezzi il territorio, lo renda autonomo dal punto di vista energetico e lo qualifichi dal quello ambientare. Gavorrano futura deve avere risorse e presentarsi al mondo come una realtà unica e avanzata", conclude Stefania Ulivieri, candidato Sindaco di Gavorrano.