Amministrative 2023. Giancarlo Tei presenta la sua squadra, "La Civica"

Magliano in Toscana: Ecco “LA CIVICA”, la lista composta da sette donne e cinque uomini, che presenta come candidato Sindaco Giancarlo Tei. Un sindaco a Tempo Pieno. Volti nuovi accanto a persone di esperienza, per garantire cinque anni di governo.

«L’ interruzione di due mandati amministrativi consecutivi - afferma il candidato Sindaco, Giancarlo Tei -, è stata una circostanza molto negativa per il nostro territorio e sentiamo la necessità di garantire stabilità e concretezza. Nei prossimi giorni verrà completato il programma di mandato, che terrà conto di quanto emerso negli incontri tenuti con la cittadinanza. A seguire, saranno organizzati sul territorio, varie riunioni di presentazione della Lista e delle singole proposte».





Ecco le candidate e i candidati:

PAOLA BONINI Laureata in medicina e chirurgia, specialista in organizzazione sanitaria, Dirigente medico ASL Toscana sud est, impegnata in varie attività in favore della comunità.

ALESSANDRO CAPORALI Diploma di Perito Agrario Imprenditore agricolo, attività che svolge nell’azienda di famiglia ubicata a Cupi; appassionato di cani.

ALESSANDRO GIANNINI Libero professionista Perito Industriale, con seguente tirocinio biennale, consulente ambientale con esperienza ventennale, per aziende pubbliche e private che gestiscono rifiuti.

GRAZIANA GHEZZI Diplomata Geometra, Tecnico Acquedotto del Fiora nello specifico Settore della Sicurezza.

ALESSANDRO LOFFREDO Commerciante, titolare del “il Granaio di Montiano” a Grosseto, Presidente della pro loco di Montiano, consigliere comunale uscente comune di Magliano in Toscana.

MICHELE MAZZUOLI Diploma di perito Agrario, oggi Vigile del Fuoco; appassionato di bicicletta, ciclista amatoriale, è stato campione italiano di ciclismo dei VV.FF. la famiglia conduce un’azienda agricola con agriturismo nella zona di Maiano Lavacchio.

SERENA PICCINI Impiegata settore commerciale, opera nell’associazionismo sportivo. Legatissima a Cupi dove vive la famiglia.

LEONARDO ROSSI Diploma di Perito Agrario, Imprenditore agricolo e del vino, conduce l’azienda di famiglia ubicata nella zona di S. Andrea nel comune di Magliano in Toscana; componente c.d.a di cooperativa agricola.

MARIA ELENA SCARSELLINI Diploma di Ragioneria e Perito commerciale e diploma di liceo delle Scienze Sociali. Impiegata Acquedotto del Fiora; pluridonatrice AVIS; Segretaria sezione AVIS di Magliano (1994-2004); già assessora al comune di Magliano in Toscana nella giunta guidata da Giancarlo Tei.

DIANORA TINTI Laurea in Scienze Economiche, Dipendente Provincia di Grosseto, Giornalista, Scrittrice. Ha scritto vari romanzi tra cui “Vite Sbeccate”. Promotrice Culturale. Si occupa, tra l’altro, di pari opportunità e istruzione.

LORELLA TRONCHI Diplomata Istituto Magistrale, Imprenditrice del settore dei trasporti, consigliera comunale uscente comune di Magliano in Toscana; impegnata nel volontariato sociale, fa parte di CittadinanzAttiva.

FRANCESCA VICHI Libero professionista dott. Agronoma e forestale , assistenza tecnica aziende zootecniche ovine; ottiene borsa di studio post laurea “studio di sostenibilità di sistemi agricoli ed agro-zootecnici in ambiente mediterraneo”.

Il candidato Sindaco Giancarlo Tei è diplomato Geometra, dipendente della Provincia di Grosseto, più volte amministratore pubblico in vari enti territoriali.