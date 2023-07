Amichevole tra U.S. GROSSETO 1912 e A.C.F. Fiorentina, attenzione ai divieti

Grosseto: In occasione dell'incontro di calcio tra le squadre U.S. GROSSETO 1912 e A.C.F. Fiorentina che si disputerà allo stadio "C. Zecchini" martedì 1 agosto alle ore 20:45, da 1 ora e mezzo prima dell'inizio e fino ad 1 ora dopo la fine dello stesso, nell'area urbana limitrofa compresa tra: via Tarquinia, via Telamonio (tratto), Viale Giotto, Viale della Repubblica (tratto), via Aldi, via Caravaggio (tratto), Piazzale Bearzot - tutte incluse, con ulteriore estensione di tale area al percorso tra la Stazione FF.SS. e lo stadio (Piazza Marconi, via Mameli, tratto via Matteotti, tratto Viale Sonnino fino al sottopasso denominato "Ponte Stadio"), è istituito il divieto ai pubblici esercizi di somministrazione, alle attività commerciali o artigianali, alle strutture ricettive, ai circoli privati e/o spacci, alle mense di qualsiasi tipo ed a qualunque altro esercizio in cui si somministri o si venda per asporto, anche in forma ambulante o mediante forme automatiche di distribuzione:



- di somministrare bevande superalcoliche (con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume) ed alcoliche con gradazione superiore al 5 (cinque) per cento di alcol in volume;

- di vendere per asporto bevande alcoliche o superalcoliche di qualsiasi genere;

- di vendere per asporto bevande di qualsiasi genere quando contenute in recipienti di vetro o metallo. La vendita potrà avvenire, esclusivamente utilizzando, previamescita, bicchieri di carta o plastica leggera.

All'interno dello Stadio Olimpico "Carlo Zecchini" (con eccezione della zona "hospitality"), dall'apertura al pubblico al termine dell'evento sportivo, è fatto divieto di introdurre, vendere e somministrare bevande alcoliche di gradazione superiore al 5% di alcol in volume, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore. Qualsiasi altra bevanda dovrà essere servita, a cura dei soggetti espressamente autorizzati, esclusivamente in bicchieri di carta o plastica e non in bottiglie, lattine o altri similari contenitori.

Potranno essere introdotte e vendute bottiglie in plastica di colore trasparente (fino a max 750 ml.) solo se aperte e private del tappo di chiusura o valvola. Non è possibile introdurre bevande in altri contenitori. E' vietato introdurre, vendere, distribuire e somministrare, anche in forma gratuita, alimenti confezionati in contenitori in vetro, plastica o lattine.