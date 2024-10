Amichevole di lusso venerdì sera alla Pista Mario Parri tra Circolo Pattinatori e Forte dei Marmi

Grosseto: Amichevole di lusso venerdì sera, 4 ottobre, alle 20,45, sulla pista Mario Parri, nel centro sportivo di via Mercurio, tra Circolo Pattinatori Grosseto e il Canniccia Motor Forte dei Marmi campione d’Italia. I biancorossi di Massimo Mariotti, vincitori del secondo torneo città di Grosseto, grazie ai successi sullo Scandiano e sul Sarzana, hanno dunque la possibilità di testare, con la regina di serie A1, la condizione a una settimana dall’inizio del campionato, che prevede sabato prossimo, 12 ottobre, la trasferta sulla pista dell’Indeco Giovinazzo.

«Questa amichevole con il Forte dei Marmi – sottolinea mister Massimo Mariotti – arriva quasi al termine della preparazione. Sfidiamo una delle grandi di A1, che ha perso qualche elemento, ma ha conservato un blocco di tutto rispetto, con cinque settimane di lavoro nelle gambe. Siamo carichi, anche se inevitabilmente mancherà qualcosa sotto il profilo della tenuta, dell’intensità. Siamo ancora troppo frenetici, ma dobbiamo amalgamare un gruppo nuovo, con sole tre conferme dell’anno scorso».

«Sono contento dell’impegno che i ragazzi hanno profuso in questo mese di allenamenti – aggiunge Mariotti - con l’aiuto del preparatore atletico Simone Zanobi. Ci prepariamo all’esordio in maniera serena, convinti di poter far bene».

Saavedra e compagni, che in settimana hanno disputato una partitella contro la Blue Factor Castiglione, pareggiando 6-6 (i primi due tempi si sono chiusi sul 6-3 per il Cp, che ha perso il terzo con i giovani in campo), stanno lavorando duro per iniziare al meglio la nuova annata agonistica e questa stimolante sfida con i versiliesi servirà per verificare la reazione della squadra contro una delle sicure protagoniste del prossimo campionato. Nello scorso fine settimana la Canniccia Motor ha vinto l’International Roller Cup, che si è disputata al PalaMadila di Modena. I rossoblù di Mirko De Gerone hanno battuto in finale il Bassano dell’ex Bertolucci, terzo posto per il Barcelos, che ha avuto la meglio del Wasken Lodi.

Il Forte a metà settembre si è già misurato con il Follonica, imponendosi per 2-1.

Gli appassionati di hockey cittadini avranno insomma la possibilità di gustare un antipasto di grande hockey, in attesa dell’esordio casalingo della “Big red machine” , fissato per il 19 ottobre contro l’ambizioso Bassano.

Mariotti per questo ultimo test precampionato ha a disposizione i dieci giocatori schierati nel Trofeo Mario Parri: Fongaro, Irace; Saavedra, Barragan, De Oro, Paghi, Sillero, Cairo, Cabiddu, Giabbani.