Allievi provinciali under 16, il Grosseto perde contro FollonicaGavorrano

Grosseto: Partita che vede il Grosseto creare diverse occasioni, che non vengono sfruttate per le imprecisioni degli attaccanti biancorossi e per la bravura del portiere del FollonicaGavorrano. Su calcio d' angolo Amoroso sfiora di testa e mette fuori di poco. Un bel tiro di Galli è alto. Turbanti ha una buona occasione. ma indugia a tirare a tu per tu con il portiere. Il suo tiro viene ribattuto dal difensore ospite. Il FollonicaGavorrano si fa pericoloso in velocità e buone trame di gioco. La formazione ospite va in vantaggio, su due errori della difesa grossetana. Il raddoppio arriva poco dopo sul finire della gara direttamente su calcio punizione da fuori area. Chinellato pennella una traiettoria imparabile sotto la traversa. E' il tre a zero finale per la squadra avversaria.



U.s.Grosseto 1912- FollonicaGavorrano : 0 - 3

Marcatori: St. 15' Esposito, St. 25',30' Chinellato

U.s.Grosseto 1912: Mellino, Arzilli, Canu (Cepollaro), Rosati (Stefani), Magnani, Amoroso (Bensì), Gargani, Jusufi, Turbanti, Galli, Zauli (Poccia). A disposizione: Santolini, Bensì, Cepollaro, Poccia, Stefani. Allenatore Silvestro

FollonicaGavorrano: Vagnani, Grassini, Pozzi (Orefice), Masi, Cozzolino, Scorretti, Nfaiedhi, Marcatili, (Esposito), Mancinelli. A disposizione: Orefice, Esposito. Allenatore Romagnoli