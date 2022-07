Allevamenti: un corso gratuito di Coldiretti a Grosseto

Alimentazione, igiene e salute nelle stalle bovine ed ovine. Il corso è suddiviso in tre sessioni. E’ rivolto agli allevatori ed addetti ai lavori.



Grosseto: “Allevamenti bovini e ovini: alimentazione, igiene e salute” è il titolo del corso gratuito rivolto agli allevatori ed addetti ai lavori toscani promosso dal Centro Assistenza Imprese Coldiretti Toscana nell’ambito del progetto Go-Card finanziato dalla sottomisura 1.1 del Bando relativo al Sostegno per l’attuazione dei piani strategici e la costituzione dei Gruppi Operativi del PSR 2014-2020 della Regione Toscana.

Il corso si terrà presso la sede di Coldiretti Grosseto in via Roccastrada, 2 in tre differenti sessioni.

Nella prima sessione in agenda martedì 12 luglio (dalle 10.00 alle 13.00) si parlerà della moderna alimentazione negli allevamenti bovini e ovini con l’agronomo Francesca Vichi; nella seconda sessione in calendario giovedì 14 luglio (dalle 10.00 alle 14.00) si entrerà invece nel merito del progetto sperimentale sulla farina di cardo come quota proteica nella dieta con Lapo Nannucci ed Elisa Gasparoni che tratterà invece gli aspetti igienici legati all’impianto di mungitura.





Chiude il ciclo venerdì 15 luglio (dalle 10.00 alle 13.00) la sessione sull’igiene e salute negli allevamenti con un focus sulla salute delle mammelle, il controllo delle mastiti, l’igiene in mungitura e la conservazione del latte con Dario Deni, Letizia Ciofi, Gianluca Fichi, Marco Montagnani, Gabriella Perfetti dell’Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana. “Le imprese zootecniche sia bovine che ovine – spiega Milena Sanna, Direttore Coldiretti Grosseto – attraverso questi moduli avranno la possibilità di conoscere nuove tecniche di alimentazione come quella derivante dal cardo che in questo periodo di scarsità di reperimento di materie prime può rappresentare una ulteriore e vantaggiosa opportunità. Il corso è stato strutturato per aggiornare gli allevatori sulle pratiche di gestione della stalla dal punto di vista igienico ed alimentare con l’obiettivo di migliorare il benessere animale”.





Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore, sarà rilasciato un attestato di frequenza che consente ai lavoratori addetti alla mansione della mungitura di adeguare le aziende ai requisiti normativi (Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04).

Per informazioni ed iscrizioni scrivere a francesco.giorgi@coldiretti.it oppure contattare il 333.3654326.