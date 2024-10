Allerta meteo codice arancione: chiuse le scuole del territorio

Magliano in Toscana: Una nuova allerta meteo di codice arancione è stata emessa per domani, martedì 8 ottobre dalla Regione Toscana e il Comune di Magliano in Toscana, con un’ordinanza del sindaco, ha disposto la chiusura delle scuole su tutto il territorio comunale.



“Le previsioni meteo per domani, martedì 8 ottobre, hanno portato me ed altri primi cittadini – dichiara il sindaco Gabriele Fusini - a ritenere più saggia la chiusura delle scuole. Sappiamo che questo determina disagi per le famiglie e gli studenti, ma in certi casi è necessario essere prudenti. Ci scusiamo, quindi, per questa decisione, che non prendo a cuor leggero, e invito tutti, come sempre, alla massima prudenza, in caso di spostamenti necessari”.