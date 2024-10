Allerta meteo “arancione”: Capalbio attiva Centro operativo comunale

Il sindaco Chelini: “Ci siamo attivati immediatamente per gestire l’emergenza”

Capalbio: Il Comune di Capalbio, a seguito della proroga dell’allerta meteo con codice arancione, si avvale del Centro operativo comunale (Coc) per coordinare gli interventi di emergenza che richiedono il concorso di soggetti pubblici o privati. “Ci siamo attivati immediatamente – commenta il sindaco Gianfranco Chelini – per gestire l’emergenza. Invitiamo i cittadini a prestare la massima attenzione, muovendosi sempre con precauzione ed evitare spostamenti non necessari”.

Attualmente si registrano allagamenti nelle strade provinciali Capalbio-Aurelia, Pescia Fiorentina-Chiarone e Pedemontana; è stata poi interrotta la circolazione nelle strade comunali del 33, delle Basse, di Barucola, della Sicilia; infine è stato chiuso il sottopassaggio Aurelia-Chiarone.