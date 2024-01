Allerta meteo arancio per i bacini di Bisenzio e Ombrone

Firenze: Una nuova allerta meteo per rischio idraulico ed idrogeologico del reticolo minore è stata diffusa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale. L’allerta, in vigore dalle ore 21 di oggi, venerdì 5 gennaio, fino alle 18 di domani, sabato 6 gennaio, sarà di ‘codice arancio’ per i bacini del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, anche in considerazione dalle particolari condizioni del reticolo minore a seguito dell'alluvione del novembre scorso. Per il resto della regione è previsto un ‘codice giallo’.



Un’allerta ‘gialla’ era già in vigore sulla Toscana settentrionale, ma dal pomeriggio di oggi la perturbazione atlantica in transito porterà ad un intensificarsi delle precipitazioni, che diverranno più frequenti ad abbondanti dal pomeriggio-sera, in particolare sui rilievi di nord-ovest. Dalla sera di venerdì 5 possibili rovesci e brevi temporali. e temporale.

Anche sabato è previsto tempo perturbato con piogge, rovesci e locali temporali.

Per quanto riguarda il vento, dalla sera di venerdì e per tutta la notte sono previste raffiche da sud/sud-est, con intensità fino a 50-70 km/h sull'Arcipelago, dove il mare sarà molto mosso. Mare molto mosso con onde da Scirocco anche lungo la costa grossetana.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo www.regione.toscana.it