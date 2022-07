Alle notti dell’archeologia c’è ‘Amori sui generis’

Pitigliano: Per chi ha voglia di addentrarsi nei cunicoli del cuore umano, venerdì prossimo 22 Luglio alle ore 17,30 - all’interno della manifestazione “Le notti dell’archeologia”- verrà presentata anche a Pitigliano (GR) Museo archeologico all’aperto Alberto Mansi Strada del Pantano n.127 la raccolta di racconti “Amori sui generis” (Edizoni Heimat) che, dal momento della sua uscita proprio nel giorno di San Valentino 2022, non ha cessato di destare curiosità e interesse.







Un esperimento letterario che nasce dalla comune passione per la parola di un gruppo di scrittori, giornalisti, insegnanti, editor e amanti dei libri, tutti rigorosamente legati alla Maremma, e che ha come tema l'amore, in tutte le sue sfaccettature. Nata da un’idea di Fulvia Perillo, la raccolta è stata curata da Dianora Tinti con la supervisione dell’editor Enrico Bistazzoni. Oltre ai racconti di Perillo, Tinti e Bistazzoni posiamo trovare anche quelli di: Elisa Baiocchi, David Berti, Irene Blundo, Milena Cazzola, Francesca Ciardiello, Deborah Coron, Agata Florio, Silva Gentilini, Laura Giorgi, Roberto Guerrini, Patrizia Guidi, David La Mantia, Ranieri Mantovani, Silvia Meconcelli, Giacomo Moscato, Laura Parlanti, Fulvia Perillo, Roberta Pieraccioli, Giuseppina Scotti, Lina Senserini e Letizia Stammati.

L'introduzione è a cura del noto scrittore Franco Forte e in copertina è raffigurato un quadro di Andrea Ferrari, artista quotato, inserito nella Collezione Sgarbi con due opere, riprodotte ed archiviate con pubblicazione nel volume "Gli Artisti nella Collezione Sgarbi" del 2018. Che siano misteriosi, confidenziali, familiari, stravaganti, inimmaginabili, sorprendenti, folli, appassionati, brucianti, inaspettati, profondi, fedeli, falsi, delicati o violenti, gelosamente custoditi dentro l’anima o consumati nella penombra di un vicolo, tutti gli amori pongono comunque uomini e donne di fronte a se stessi, ma anche all’inesplicabile, perché l’amore rimane l’unica forza che non riusciamo a manovrare a nostro piacimento.

Saranno presenti all’ evento, che sarà anche l’occasione per degustare gratuitamente i vini di “Podere San Cristoforo” di Gavorrano (GR) e che vedrà la partecipazione dell’AIS Delegazione di Grosseto, gli autori Dianora Tinti, Lina Senserini, Roberta Pieraccioli e David Berti . Farà da trade union fra letteratura e arte, l’artista Andrea Ferrari di cui potremo ammirare alcune delle sue straordinarie opere pittoriche.

L’entrata è gratuita e per la prenotazione: 0564 614067 – 3885724861 oppure museo@comune.pitigliano.gr.it