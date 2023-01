Allarme dal comune di Follonica: Attenzione alle telefonate truffa

In questi giorni alcuni cittadini hanno ricevuto delle telefonate da parte di chi si qualifica addetto dell'Ufficio Tributi. Attenzione: non sono telefonate fatte dal Comune di Follonica



Follonica: Il Comune di Follonica avvisa i cittadini e le cittadine che in questi giorni è necessario fare attenzione ad una truffa telefonica effettuata da parte di chi si qualifica addetto dell'Ufficio Tributi del Comune di Follonica, allo scopo di effettuare rimborsi.

Nessun dipendente dell'ufficio è stato incaricato di fare queste chiamate. Le telefonate in questione vengono fatte dal numero 0566-30020, che online risulta associato al Comune di Follonica, anche se così non è. Gli uffici hanno già fatto una segnalazione a Google per risolvere il problema e a breve sarà anche formalizzata una denuncia alle autorità competenti. A chiunque riceva una chiamata da quel numero, consigliamo di non rispondere.

Gli addetti dell'ufficio tributi del Comune di Follonica contattano la cittadinanza esclusivamente tramite posta raccomandata, Pec o tramite messo comunale.