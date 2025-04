Alla Valdichiana Senese circa 2 milioni di euro per interventi

Destinati alla produzione energetica da fonti rinnovabili e per interventi di risparmio energetico

Siena: Le risorse in arrivo derivano dai fondi destinati alle Aree Interne per il ciclo di programmazione FESR 2021-2027. I dieci della Comuni hanno deciso di destinare circa 1,2 milioni di euro a un intervento di efficientamento energetico destinato all’Istituto d’Istruzione Superiore Redi Caselli a Montepulciano

Unione dei Comuni della Valdichiana Senese – In arrivo quasi 2 milioni di euro destinati all’ Area Interna Valdichiana Senese per la produzione energetica da fonti rinnovabili e per interventi di efficientamento energetico. Le risorse, intercettate grazie alla presentazione di progetti coordinati e concertati dall’Unione dei Comuni a livello di area, provengono dal fondo FESR - Fondo europeo dello sviluppo regionale - riservato alle Aree Interne.

Le risorse saranno così impiegate: manutenzione straordinaria e installazione impianto fotovoltaico dell’edificio scolastico Ettore Fabietti nel Comune di Cetona, realizzazione di impianto fotovoltaico e di un nuovo sistema di riscaldamento per un edificio di proprietà comunale del Comune di Montepulciano, realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della scuola secondaria di primo grado nel Comune di Pienza, realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovali per la scuola primaria di primo grado e la scuola secondaria di primo grado (elementare e media) nel Comune di Sarteano, sempre nel Comune di Sarteano la realizzazione dell’impianto fotovoltaico per la scuola dell’infanzia, e infine, nel Comune di Sinalunga per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella copertura della scuola secondaria di primo grado (media) di Sinalunga.

Inoltre, i dieci Comuni hanno deciso di destinare circa 1,2 milioni di euro a un intervento di efficientamento energetico destinato all’Istituto d’Istruzione Superiore Redi Caselli a Montepulciano, di proprietà della Provincia di Siena, ritenuto strategico a livello di area. La strategia dell’Area, per quanto riguarda la definizione delle progettualità da presentare per la linea di intervento in questione, ha voluto concentrarsi su interventi volti a migliore la sostenibilità degli edifici scolastici.

Merita ricordare che le risorse totali destinate all’Area Interna Valdichiana Senese ammontano a 15,5 milioni di euro e sono destinate ad essere impiegate in varie linee di intervento, quali l’efficientamento energetico, interventi di prevenzione sismica su edifici pubblici, interventi di protezione contro il rischio idrogeologico da frane , progetti destinati alla conservazione della natura e della biodiversità, interventi infrastrutturali a supporto delle attività produttive ed infine interventi volti alla valorizzazione del patrimonio culturale.

“Risorse importanti che arrivano in Valdichiana Senese – spiega il presidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese Edo Zacchei – Esprimo grande soddisfazione per essere stati in grado, come Unione dei Comuni Valdichiana Senese, di guidare un percorso in grado di individuare decine di progettualità diverse ma di comune accordo tra i Sindaci. La strategia dei Sindaci ha fatto convergere in maniera unanime sulle direttrici indicate dalle linee di intervento messe in atto per le aree interne. Mettere al centro le politiche concertate dai colleghi Sindaci dell’Unione dei Comuni, conferma ancora che la condivisione di azioni comuni, costruite in rete, stanno dando dei tangibili risultati”

Le progettualità presentate in tutte le linee di intervento sono il risultato di una lunga attività di condivisione e concertazione, avviata nel 2023, dell’Unione dei Comuni e dei Sindaci con il territorio e con la Regione Toscana e ormai in fase di ultimazione. A partire dal prossimo giugno l’avvio dei lavori dei diversi interventi.