Alla scoperta della Tarquinia etrusca con l’archeotrekking

Tarquinia: Alla scoperta della Tarquinia etrusca. In occasione di Civita Aperta, domenica 22 settembre, l’associazione Mem Trekking, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, organizza un’escursione di archeotrekking che partirà dalla Barriera San Giusto alle 10,30. Lungo un affascinante percorso tra le colline della campagna tarquiniese, che segue in parte il tracciato 103 del Cai, i partecipanti arriveranno al sito archeologico dell’antica Tarchna, con la possibilità di prendere parte alle visite guidate promosse nell’ambito di Civita Aperta. L’itinerario, che non presenta difficoltà, può essere percorso nella sua interezza (andata e ritorno), per una lunghezza di 18 chilometri, o per 8 chilometri se si programma il rientro in auto (organizzato in modo autonomo). Il pranzo è al sacco. È indispensabile portarsi almeno un litro di acqua a persona e indossare scarpe da trekking/escursionismo. Sono consigliati abbigliamento a strati, k-way, un anti vento e un cappellino per il sole. La partecipazione è gratuita ma è indispensabile la prenotazione all’Infopoint: telefono 0766 849282, email turismotarquinia@gmail.com.