Alla Fonderia Uno la Pallamano riunisce il mondo della scuola attorno alla Caritas

Il progetto prevede la presentazione di elaborati da parte dei bambini e delle bambine delle scuole secondarie di Follonica. Il ricavato della mattinata verrà devoluto alla Caritas



Follonica: Domani mattina la Fonderia Uno ospiterà le classi delle scuole secondarie di Follonica per un progetto patrocinato dal Comune di Follonica, ideato dalla Pallamano Starfish e pensato per raccogliere fondi da donare alla Caritas. Per l'ingresso è infatti previsto un biglietto di 3 euro: l'incasso verrà devoluto alla Caritas.

Durante la mattinata le classi 3° e 4° dovranno presentare un elaborato di libera scelta mentre le classi 5° presenteranno dei cortometraggi o dei temi da rappresentare dal vivo.

I ragazzi e le ragazze saranno giudicati da una giuria composta dal sindaco Andrea Benini, dall'assessora Barbara Catalani, dall'assessore Alessandro Ricciuti, dal presidente Avis Antonio Nozzoli, dal presidente della Caritas Follonica Sergio Pieri e dal presidente della pallamano Follonica Marco Gasperini.

Le classi 3° e 4° potranno vincere un premio di 180 euro per l'acquisto di materiale scolastico mentre per le 5° il premio è di 250 euro.

«La Fonderia Uno ospiterà un bel progetto ideato dalla Pallamano e pensato per raccogliere fondi per la Caritas ma anche per le scuole – commenta il sindaco Andrea Benini – un bel modo per unire temi sociali al mondo della scuola, permettendo ai bambini e alle bambine di presentare i loro elaborati e i loro cortometraggi ad un pubblico di adulti. Ringraziamo la Pallamano per aver proposto e realizzato questa mattinata».