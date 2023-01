All'ospedale di Grosseto si inaugura la mostra dell’artista Dario Vella

Grosseto: Si inaugura mercoledì 25 gennaio alle 9.30 presso il salone antistante l’auditorium nella nuova ala dell’ospedale Misericordia di Grosseto, la mostra dell’artista Dario Vella. Si tratta di una serie di dipinti installati in modo di creare un percorso espositivo che si snoda dall’ingresso dell’ospedale fino all’auditorium.

Un evento organizzato per rendere più gradevole e accogliente l’entrata e gli spazi comuni ma anche valorizzare un’artista dalla forte espressività e originalità. Dario Vella (Piombino 1979), vive e lavora a Follonica e unisce alla grande passione per il writing e la street art, uno studio pittorico e grafico in cui emerge una personale maturità artistica e una visione molto concreta dell’arte in cui i soggetti dei suoi dipinti spaziano dai ritratti su commissione a rappresentazioni sulla vita quotidiana. Saranno presenti: l'artista, il direttore di Presidio Ospedaliero dott. Michele Dentamaro, il direttore amministrativo della Asl Toscana sud est dott.ssa Antonella Valeri e il dott. Nicola Falco direttore contratti sanitari e non sanitari dell’Asl Toscana sud est.