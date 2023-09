All’isola del Giglio si corre il SuperPalio remiero della Costa maremmana

La 33° edizione nello specchio d’acqua di Campese, su una distanza di 2400 metri. A sfidarsi Isola del Giglio, Orbetello, Porto Ercole e Castiglione della Pescaia



Isola del Giglio: Una sfida sempre molto attesa quella del SuperPalio remiero della Costa maremmana, giunto alla 33° edizione. Teatro della sfida il mare di Campese all’isola del Giglio, il via alle 17, che regala sempre un bel colpo d’occhio: l’ultima volta si corse nell’isola nel 2018 e a trionfare furono proprio i padroni di casa. Lo scorso anno, sempre a settembre, vinse in “casa” Porto Ercole.





Da quest’anno i vari comitati sono riusciti ad organizzarsi nel modo migliore, rendendo il SuperPalio della Maremma qualcosa di nuovo, con la Cooperativa dei Pescatori di Orbetello che hanno messo a disposizione le proprie barche, in comodato, che sono state personalizzate con i nomi dei paesi, rendendo “alla pari” per tutti la gara, potendo allenarsi con continuità. Tanti i tifosi da Orbetello, Porto Ercole e Castiglione che arriveranno all’Isola del Giglio.

Ci si attende una gara tirata sui 2400 metri totali del percorso: vasche da circa 400 metri con 5 virate. Gli organizzatori: «C’è stato un grande lavoro di preparazione» Ad organizzare il SuperPalio il comitato dell’isola del Giglio, emanazione del comitato San Lorenzo che organizza il Palio marinaro del 10 agosto.





«Per noi è stato come sempre importantissimo aver potuto organizzare la manifestazione – ha sottolineato Alvaro Andolfi - Sappiamo che sarà una gara tirata e abbiamo lavorato molto, anche di notte per non dare fastidio ai bagnanti, per allestire il campo di regata a Campese. Un tratto di mare fantastico. Voglio lanciare per l’occasione un appello a tutti i gigliesi, soprattutto ai giovani, di avvicinarsi al Palio per far continuare questa nostra storica tradizione. Siamo contenti soprattutto per la sinergia che si è creata fra i vari comitati. Da parte nostra – ha concluso Andolfi – abbiamo un equipaggio giovanissimo, che farà sicuramente la propria parte».





Le premiazioni subito dopo la gara, con targhe ricordo e medaglie. Cis arà anche una targa commemorativa, offerta da Vincenzo Sabatini della Zurich assicurazioni, in ricordo di Bruno Santi.

Gli equipaggi della 33° edizione del SuperPalio della Costa maremmana

Isola del Giglio (bianco rosso). Timoniere Paolo Fanciulli, 1° remo Federico Solari, 2° remo Massimiliano Rossi, 3° remo Zeno Giannoni, 4° remo Valerio Roveda. Presidente Massimiliano Schiaffino. Allenatore e tecnici Paolo Fanciulli e Alvaro Andolfi. Riserva Andrea Gineprini.

Orbetello (rosso blù). Timoniere Alessio Benocci, 1° remo Marco Casetta, 2° remo Valerio Capitani, 3° remo Gianluca Santi, 4° remo Massimiliano Fortunato. Presidente Gianluca Santi. Allenatore Massimiano Fortunato. Riserve Pietro Di Maria e Claudio Piro.

Porto Ercole (giallo verde). Timoniere Giorgio Stronchi, 1° remo Matteo Astore, 2° remo Manuel Scotto, 3° remo Riccardo Lioi, 4° remo Niccolò Fiorentini. Presidente Oreste Milozzi. Allenatore e tecnici Riccardo Mungiano, Alfredo Scotto e Domenico Sabatini. Riserva Leonardo Fusini.

Castiglione della Pescaia (blù oro). Timoniere Tommaso Temperani, 1° remo Tommaso Veri, 2° remo Sebastiano Biancalani, 3° remo Filippo Gargano, 4° remo Josè Elias Ceribelli. Presidente Giancarlo Farnetani. Allenatore e tecnici Simone Boldi e Mirella Rotoloni. Riserve Jacopo Trombini e Matteo Lucatelli.

Albo d’oro del SuperPalio: Orbetello 12 vittorie, Porto Ercole 10 vittorie, Isola del Giglio 5 vittorie, Talamone 4 vittorie, Castiglione della Pescaia 1 vittoria.