Alessandro Minci con "Strings for love" al Museo di storia naturale

Grosseto: Secondo appuntamento del Giannetti International Guitar Festival organizzato dal Comune di Grosseto in collaborazione con L’associazione LiveArt. Sarà di scena il chitarrista Alessandro Minci.

Questo concerto è un tributo alla versatilità della chitarra classica e alla sua capacità di abbracciare più stili musicali con una bellezza e una profondità straordinaria. Alessandro Minci vi condurrà in un viaggio musicale che esplora i confini dell'arte musicale, dimostrando che la musica è una lingua universale che può unire diverse tradizioni e generi.

Sarà un viaggio straordinario attraverso il mondo delle composizioni di Mario Gangi, Sting, Luis Armstrong, P. Daniele e ed in particolare Pat Metheny, Il concerto vedrà la reinterpretazione con maestria sulla sua chitarra classica. In questa serata magica, metteremo in evidenza il connubio affascinante tra la tecnica classica e la profondità del jazz e del Pop.

Alessandro Minci è noto per la sua padronanza assoluta della chitarra classica, ma ciò che lo distingue è la sua audacia nel fondere questa tecnica classica con il linguaggio complesso e sfumato di più stili musicali e Le corde di nylon della sua chitarra diventano un mezzo straordinario per esplorare le complessità armoniche e ritmiche delle composizioni di Metheny e la dolcezza melodica ed armonica delle composizioni di Mario Gangi.

Preparatevi per un concerto straordinario che celebra l'arte senza limiti e la creatività musicale senza fine. Godetevi questa esperienza unica!