Alessandro Antichi nuovo presidente del Rotary Club Grosseto

Grosseto: L’ex Sindaco Alessandro Antichi è il Presidente del Rotary Club Grosseto nell’annata rotariana 2023 – 2024. Ha avuto il “collare” dal Presidente uscente Massimo Ciancagli nel corso di una serata conviviale che c’è stata martedì 4 luglio nella cornice dei giardini di Rocca di Montemassi, presenti un centinaio di soci, invitati e rappresentanti dei Rotary Club della Maremma. E’ intervenuto anche il Governatore del Distretto Rotary della Toscana, confermato per questa annata, Fernando Damiani, anche lui socio del Rotary Club Grosseto.



Una annata particolarmente significativa, quella che si è appena aperta, in quando sarà celebrativa dei 70 anni di vita del Club grossetano, ricorrenza che il Club si appresta a festeggiare – come ha ricordato Antichi – con una serie di eventi a lei dedicati, fra i quali spiccano la inaugurazione del restauro del Mosaico del Labirinto sull’Isola di Giannutri, il 2 settembre, una mostra dedicata a Grosseto e alla Maremma nell’anno 1954 (quello di nascita del Club), il gemellaggio fra i Rotary Club Grosseto e il Rotary Club Galatasaray di Istanbul, concerti e conferenze di alto significato.

Il Presidente Antichi ha tenuto a rimarcare come in questi primi 70 anni di vita il Rotary Club Grosseto sia stato protagonista di primo piano nella storia della comunità locale e come continui ad essere un punto di riferimento imprescindibile. Per questo “la celebrazione del settantesimo anniversario dovrà assumere – ha concluso – il tono della sobria consapevolezza del ruolo che il Club ha svolto ed è chiamato a svolgere nella comunità locale, nel confronto con tutte le sue componenti”.