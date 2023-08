Alessando Favetta approda all'Accademia Orange Basket di Bassano del Grappa

Grosseto: Alessando Favetta, anno 2010, approda all' Accademia Orange Basket di Bassano del Grappa.

L'atleta - nella formula del prestito per un anno- resterà tesserato della PGR Team 90 del Pres. Luca Giannini, società proiettata nella programmazione tecnica di qualità, supportando l'egregio lavoro della asd partner Minibasket Biancorossa.



"Siamo consapevoli del grande lavoro di qualità che stiamo offrendo a tutto il movimento - spiega Germano Conti, direttore sportivo PGR - e di come sia determinante avviare certi percorsi con la massima attenzione soprattutto per il bene dei ragazzi, come testimonia la solida collaborazione con Virtus Siena del DT coach Maurizio Lasi. La richiesta da Bassano ci conferma la bontà di questa strada anticipando forse di una stagione la sua naturale evoluzione.

Babbo Matteo e mamma Anna saranno vicini ad Alessandro deciso a vivere questa esperienza - conclude il DS Donnini - senza alcuna esitazione".