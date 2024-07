Al via “Pattinaggio sotto le stelle”

Sotto le stelle…si può sfilare, si può ballare, si può sognare…. Ed ora anche pattinare!



Grosseto: In Via Portogallo, Il Gs Pattinaggio, da mercoledì 10 luglio, dà vita a ”Pattinando sotto le stelle” . Due ore, dalle 20:00 alle 22:00 dove il divertimento la farà da padrona. Un’esperienza da vivere da solo o in compagnia ma con i pattini ai piedi.

E se non li hai, non preoccuparti li troverai in sede, pronti ad accoglierti fino ad esaurimento numeri, al costo di 5,00 euro. Se invece sei già in possesso dei pattini (anche in linea), il costo della serata sarà di 3,00.

Le risate in pista, si fonderanno al romanticismo delle stelle per dare vita a nuovi sogni e nuove prospettive. Forza che aspetti…noi… e le stelle ti aspettiamo.