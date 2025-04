A Piancastagnaio va in scena il tributo a Lucio Dalla

La stagione teatrale di Piancastagnaio si conclude con «Itaca», un concerto-tributo al grandissimo Lucio Dalla.

Piancastagnaio: Sul palco, Claudio Del Signore, Riccardo Cherubini, Michele Scarabattoli e Nota Morellini. Sarà un viaggio attraverso i successi e i brani più intimi del cantautore bolognese, rivisitati in chiave pop-rock - con arrangiamenti originali - per uno spettacolo che non vuole essere un'imitazione, bensì un omaggio al genio di Lucio Dalla e ai suoi brani immortali. Un perfetto connubio tra emozione ed energia. Sabato 12 aprile, ore 21, al teatro Comunale di Piancastagnaio (Siena).

Info e prevendite: 0577 787512 - 329 1279134 (WhatsApp).