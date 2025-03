Al via la prima tappa della Porsche Green Cup

La Porsche Green Cup inaugura la sua edizione 2025 con la prima tappa del circuito, in programma il 28 e 29 marzo presso l’Argentario Golf & Wellness Resort. L’evento, che unisce sport, eleganza e passione per il marchio Porsche, rappresenta un’occasione unica per i golfisti e gli appassionati di motori di vivere un’esperienza esclusiva tra competizione e lifestyle.

Argentario: Le gare prenderanno il via venerdì 28 marzo e proseguiranno sabato 29 marzo con una seconda giornata sul green, che culminerà con le premiazioni dei vincitori. Questa tappa inaugurale segna l’inizio di un viaggio attraverso l’Italia, che vedrà i golfisti impegnati fino al 26 ottobre, quando il circuito si concluderà con la grande finale in Puglia.

La Porsche Green Cup è un circuito nazionale composto da 17 tappe, pensato per coniugare la passione per il golf e il prestigioso marchio Porsche con la scoperta delle meraviglie italiane. Ogni anno, il circuito coinvolge i suoi 180 soci tra golfisti e appassionati, offrendo un calendario ricco di appuntamenti esclusivi che permettono di condividere passioni e scoprire luoghi unici.

L’Argentario Golf Club offre un percorso diversificato, spettacolare e impegnativo dal punto di vista tecnico, che si snoda tra la vegetazione naturale mediterranea e gli antichi uliveti. Vanta 18 buche panoramiche per un totale di 6.218 metri e par 71, offrendo una sfida avvincente anche ai golfisti più esperti.

"È sempre una grande emozione inaugurare il circuito per un altro anno. Ci aspettano mesi intensi, ricchi di competizione e di emozioni, vissuti accanto ai nostri 180 partecipanti e alle straordinarie vetture della Casa di Stoccarda. Questo rende l’esperienza ancora più magica" – dichiara Marco Trabucchi, Presidente dell’Associazione Porsche Green Club, che organizza il circuito.

Durante l’evento, sarà presente il Centro Porsche Firenze, che metterà in mostra alcuni dei modelli più iconici del brand e offrirà agli ospiti la possibilità di effettuare test drive. Un’occasione imperdibile per vivere in prima persona l’emozione di guidare una Porsche in un contesto unico.

Per maggiori informazioni e dettagli sull’evento, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email porschegreenclub@yopcomunicazione.it o visitare il sito ufficiale del circuito.