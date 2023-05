Al via la 48° Coppa Passalacqua. Ecco tutti i gironi e le partite

Grosseto: Puntuale come le rondini ecco la coppa Bruno Passalacqua. È la 48ª volta, una età fantastica per un torneo provinciale, che mantiene intatti tutti gli ingredienti necessari per essere atteso con trepidazione, disputato con emozione, vissuto con uniforme entusiasmo. Sarà così per 31 notturne (si inizia sempre alle canoniche 21,15) vissute all'interno del ricettivo, elegante centro sportivo “Frida Bottinelli Brogelli” dove abita l'Invictasauro. La manifestazione è riservata alla categoria Juniores (nati dal 1° gennaio 2004 in poi, che abbiano compiuto 15 anni e siano tesserati Figc). L'apertura, fissata per martedì 2 maggio, spetta al girone A con il detentore Grosseto allenato da Alberto Corti ad affrontare la Nuova Grosseto del tecnico Giampaolo Tollapi. Tutte le gare saranno dirette da arbitri e assistenti Aia. La finalissima è programmata per venerdì 23 giugno.



Confermati tutti i premi speciali. Miglior portiere (in ricordo di Marco Maffei), miglior giocatore (Renzo Trovò), cannoniere (Marco Severi), coppa Disciplina (Gabriele Lozzi), la rete più bella (Massimiliano Gambassi), miglior arbitro (Gabriele Carlotti), allenatori finalisti (Roberto Caselli-Angelo Agnelli), giocatore più corretto e collaborativo (premio Aia), giocatore più combattivo (Arturo Provvisionato), premio Panathlon alla carriera, riconoscimento “Una vita per lo sport” e premio Aiac.

Come sempre Francesco Luzzetti, ideatore e pilota del torneo, è emozionatissimo: «Passano gli anni ma le vibrazioni restano quelle di 48 anni fa quando iniziò questa affascinante avventura. Lo stesso vale per tutti quelli che costituiscono l'ossatura dell'organizzazione, saranno 31 serate da vivere con intensità, entusiasmo e gioia di esserci. Ai giovani protagonisti, a tutte le società partecipanti auguro le stesse sensazioni».

Ecco la squadra del Passalacqua dove non ci sono titolari e riserve. Presidente Francesco Luzzetti; vice presidente Moreno Giannini; segretario Luciano Luzzetti. Consiglieri: Gaetano Fattorosi, Andrea Luzzetti, Rossano Lozzi, Enrico Silli, Luigi Ciantellini, Moreno Giovanili, Moreno Guazzini, Enrico Ghizzani, Giovanni Camerlengo, Cristian Cassata, Elisa Ghizzani e il nuovo acquisto Marco Cianti. Addetto stampa Giancarlo Mallarini.

Calendario eliminatorie per data e girone:

1ª giornata

Martedì 2 maggio Grosseto – Nuova Grosseto A

Mercoledì 3 maggio Manciano – Ribolla A

Giovedì 4 maggio Atletico Piombino – Invictasauro B

Venerdì 5 maggio Fonteblanda – Paganico B

Martedì 9 maggio Atletico Maremma – Venturina C

Giovedì 11 maggio Alberese – Scarlino C

Venerdì 12 maggio Follonicagavorrano – Sant'Andrea D

Sabato 13 maggio Argentario – Virtus Amiata D posticipata al 14 maggio

2ª giornata

Lunedì 15 maggio Ribolla – Nuova Grosseto A

Giovedì 18 maggio Manciano – Grosseto A

Venerdì 19 maggio Paganico – Atletico Piombino B

Lunedì 22 maggio Invictasauro – Fonteblanda B

Martedì 23 maggio Scarlino – Atletico Maremma C

Giovedì 25 maggio Venturina – Alberese C

Venerdì 26 maggio Virtus Amiata – Follonicagavorrano D

Domenica 28 maggio Sant'Andrea – Argentario D

3ª giornata

Lunedì 29 maggio Nuova Grosseto – Manciano A

Martedì 30 maggio Grosseto – Ribolla A

Giovedì 1 giugno Atletico Piombino – Fonteblanda B

Venerdì 2 giugno Invictasauro – Paganico B

Lunedì 5 giugno Atletico Maremma – Alberese C

Martedì 6 giugno Venturina – Scarlino C

Giovedì 8 giugno Follonicagavorrano – Argentario D

Venerdì 9 giugno Virtus Amiata – Sant'Andrea D

Quarti di finale

A 1ª gir. A – 2ª gir. C lun. 12 giugno // B 1ª girone B – 2ª gir. D mar. 13 giugno

C 1ª gir. C – 2ª gir. A mer. 14 giugno // D 1ª gir. D – 2ª gir. B giov. 15 giugno

Semifinali

A – B lunedì 19 giugno // C – D martedì 20 giugno

Finale

Venerdì 23 giugno